VÍDEO – Funcionária é flagrada escrevendo lista de compras enquanto pacientes aguardam triagem no Hospital Azambuja

Uma funcionária da recepção do pronto atendimento do Hospital Azambuja, em Brusque, foi flagrada escrevendo uma receita de arroz com galinha no computador, enquanto pacientes aguardavam na fila para fazer a ficha de atendimento e serem encaminhados para a triagem.

O flagra foi feito pela filha de uma paciente, que aguardava na recepção para dar entrada na internação da mãe. O caso aconteceu por volta de 00h30 desta quarta-feira, 19.

Segundo a mulher, que pediu para não ser identificada, a mãe foi atendida na Policlínica na noite de terça-feira, 18, pois estava com problemas de oxigenação. Lá, o médico solicitou internação no hospital, devido à gravidade do caso.

A paciente foi levada de ambulância para o Azambuja, e o médico pediu que a filha fosse na frente para já dar entrada na documentação da internação.

Na recepção, segundo a acompanhante, a recepcionista informou que só ia dar entrada na internação com a presença da paciente no local, o que não era possível, pois a ambulância ainda estava em deslocamento.

Ela decidiu, então, esperar a chegada do veículo. Pouco tempo depois, a ambulância chegou e levou a paciente diretamente ao pronto socorro, ocasião em que a filha novamente tentou dar entrada na internação e, outra vez, recebeu como resposta que isso só seria feito quando a equipe médica trouxesse as informações da paciente.

Foi neste momento que percebeu, na tela do computador da funcionária, que estava sendo formulada uma lista de compras e ingredientes para fazer arroz com galinha.

Minutos depois, segundo o relato da filha, a atendente questionou o que a mulher tinha e começou a fazer os trâmites.

O que diz o hospital

O Município questionou o Hospital Azambuja a respeito do procedimento adotado pela funcionária. A instituição, em nota, não reconheceu que a conduta foi inadequada.

“O Hospital Azambuja informa que, após apuração pela administração, foi constatado que a funcionária estava em seu horário de intervalo. Ressaltamos nosso compromisso com a transparência e a qualidade no atendimento, e continuaremos a garantir que nossos procedimentos sejam seguidos adequadamente”, diz a nota do hospital.

No entanto, a mulher que gravou o vídeo rechaça essa versão, e afirma que a funcionária estava em horário de atendimento, inclusive, algumas pessoas foram chamadas por ela enquanto a lista de compras estava sendo elaborada.

Assista ao vídeo:

