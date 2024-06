VÍDEO – Bombeiros resgatam coruja presa em linha de pipa em Florianópolis

O Corpo de Bombeiros resgatou uma coruja que ficou presa em uma linha de pipa no topo de uma árvore em Florianópolis, na tarde desta terça-feira, 18. Segundo os moradores, o animal estava no local há dias.

Para resgatar a coruja, os bombeiros fizeram amarrações na árvore para firmar a descida do galho. O corte ocorreu através da corrente de corte. Após cortarem o galho onde o animal estava, os agentes retiraram as linhas que a prendiam, entretanto, foi identificado que uma das asas do animal estava deformada.

A coruja foi levada para o quartel dos bombeiros e posteriormente entregue à Polícia Militar Ambiental.

