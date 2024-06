Os moradores de Brusque e das demais cidades do Vale do Itajaí, que estão planejando seus compromissos para a sequência desta semana, especialmente os externos, sejam para trabalho ou lazer, podem contar com uma predominância maior do tempo seco.

Essa condição é resultado do bloqueio atmosférico, sistema responsável por impedir o avanço de frentes frias na região. Isso, então, sinaliza um padrão de sol entre nuvens e um risco muito baixo de chuva até, pelo menos, o domingo.

Para fornecer informações detalhadas e complementares sobre o assunto, consultamos o especialista da Climaterra, Ronaldo Coutinho, que prontamente compartilhou conosco um boletim explicativo.

Na nota exibida logo após a foto, ele também comenta o que esperar das temperaturas nos próximos dias. Acompanhe, portanto, os esclarecimentos mais adiante.

O tempo nesta quarta-feira

*Boletim: Climaterra >>

Este boletim inicia abordando a previsão do tempo para esta quarta-feira, direcionada então a Brusque e todo o Vale do Itajaí.

Moradores que têm planos para atividades ao ar livre podem esperar um cenário promissor, já que as últimas análises dos modelos climáticos indicam a presença do sol, intercalado apenas por algumas nuvens, condição que deve persistir ao longo do dia.

A probabilidade de chuva, portanto, é extremamente baixa.

Já as temperaturas devem permanecer em um nível agradável, variando entre 24°C e 28°C; no entanto, essa faixa ainda é um pouco alta considerando a época do ano.

O tempo na sequência da semana

Quando focamos na segunda metade da semana, os modelos meteorológicos continuam indicando pouca ou nenhuma chuva à vista para Brusque e região até pelo menos o domingo, devido a um bloqueio atmosférico.

Em geral, a maior parte desse período terá sol despontando entre variações de nebulosidade.

As temperaturas máximas permanecem variando entre 24°C e 28°C, considerado quente para o inverno, e as madrugadas não indicam frio intenso.

Fontes de previsão meteorológica

Gostaríamos de destacar as fontes utilizadas para esta análise meteorológica contida neste boletim, que se baseia nas últimas atualizações dos simuladores.

É crucial ressaltar que tais modelos estão sujeitos a mudanças constantes, à medida que novas informações são incorporadas. Portanto, as projeções apresentadas aqui consideram os dados mais recentes disponibilizados.

*Com informações: Climaterra

O tempo na madrugada

Prosseguindo com a edição desta quarta-feira, o foco permanece nas atualizações meteorológicas.

Agora, vamos salientar o acompanhamento realizado durante a última madrugada na região de Brusque.

A tabela apresentada a seguir resume as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer de hoje em cada local mencionado no anexo (destaque em vermelho).

Importante ressaltar que não foram registradas ocorrências de chuvas durante esse intervalo (indicadas em azul).

Fotos dos leitores

Encerrando este segmento, convidamos você a apreciar as paisagens encantadoras então enviadas por nossos leitores.

As fotografias capturam a serena beleza do amanhecer desta quarta-feira, como retratado nas legendas de cada lugar.

*Fazenda Rio Bonito em Vidal Ramos/Arquivo: Jaison e Juliana Brambila

1 de 5

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry

1 de 17

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi

1 de 8

