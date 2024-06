Hospital Azambuja inaugura pronto atendimento de cardiologia

O Hospital Azambuja inaugurou um pronto atendimento de cardiologia no ambulatório da instituição, o Espaço de Saúde Azambuja. O serviço está disponível para consultas particulares ou por convênios médicos.

Segundo o gestor hospitalar, Gilberto Bastiani, o objetivo é proporcionar atendimento imediato para pessoas que apresentem sintomas cardíacos, direcionando-as para um cardiologista contratado especificamente para os atendimentos no local.

“Nossa missão é garantir que todos os pacientes recebam o melhor atendimento possível, especialmente em casos de urgência como problemas cardíacos,” afirma Bastiani.

Problemas cardíacos

O principal objetivo, de acordo com o diretor técnico, Eugênio José Paiva Maciel, é atender pacientes sintomáticos de forma eficiente e rápida. Ele enfatiza a importância de procurar um cardiologista imediatamente ao apresentar sintomas de problemas cardíacos.

Entre os sinais de alerta, a dor no peito é uma das mais comuns, manifestando-se como uma sensação de aperto, pressão ou dor no centro ou lado esquerdo do peito.

“É aquela dor aguda no peito, principalmente ao acordar de manhã, uma sensação de morte iminente”, acrescenta o médico.

Sintomas

A falta de ar, que pode ocorrer tanto em repouso quanto durante a atividade física, é outro sintoma preocupante, especialmente quando acompanhada de desconforto no peito.

Palpitações, caracterizadas por batimentos cardíacos rápidos, fortes ou irregulares, também devem ser monitoradas, assim como desmaios ou tontura, que podem indicar uma alteração grave no ritmo cardíaco. Inchaço nas pernas, tornozelos ou pés pode ser um sinal de insuficiência cardíaca, e a fadiga extrema sem motivo aparente pode indicar que o coração não está bombeando sangue adequadamente.

“Sabemos que a rápida identificação e tratamento de problemas cardíacos podem salvar vidas e o pronto atendimento em cardiologia vem com este foco, de oferecer suporte imediato e especializado à nossa comunidade, com um plantão atuante, este tendo vínculo direto com a nossa Hemodinâmica e com a própria UTI”, destaca Eugênio.

Sintomas de problemas cardíacos, que podem incluir:

• Dor no peito: Sensação de aperto, pressão ou dor no centro ou lado esquerdo do peito.

• Falta de ar: Dificuldade para respirar, especialmente quando acompanhada de desconforto no peito.

• Palpitações: Sensação de batimentos cardíacos rápidos, fortes ou irregulares.

• Desmaios ou tontura: Episódios de perda de consciência ou vertigem inexplicáveis.

• Inchaço: Edema nas pernas, tornozelos ou pés, indicando possível insuficiência cardíaca.

• Fadiga: Cansaço extremo sem motivo aparente, que pode ser sinal de insuficiência cardíaca.

