Acidente entre carro e caminhão é registrado na rodovia Ivo Silveira, em Brusque

Um acidente entre um carro e um caminhão foi registrado na manhã desta quarta-feira, 19, na rodovia Ivo Silveira, em Brusque. O fato ocorreu por volta das 10h , no bairro Bateas, no quilômetro 114,400.

De acordo com o relatório da Polícia Militar Rodoviária (PMRv), o caminhão, Cargo, com placas de Itajaí, era conduzido por um homem de 65 anos, já o carro, Palio, com placas de Joinville, era conduzido por um homem de 24 anos.

Os policiais identificaram que, no momento do acidente, o carro estava parado no cruzamento na rodovia, no sentido Brusque-Gaspar, quando realizou a manobra de conversão para o outro lado da rodovia, em direção a um posto de combustíveis, localizado às margens da SC-108. Neste momento, o caminhão, que seguia no mesmo sentido. Desta forma houve a colisão. Ninguém ficou ferido.

Um boletim de ocorrência foi feito e o motorista do caminhão foi autuado pela falta do tacógrafo . Os veículos foram liberados para os motoristas no local.

