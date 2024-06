Secretaria de Saúde realiza processo seletivo para contratação de médicos em Brusque; saiba como participar

Foram abertas nesta quarta-feira,19, vagas para o processo seletivo da Secretaria de Saúde de Brusque. As inscrições serão realizadas exclusivamente pelo site, entre os dias 20 e 26 de junho. Estão disponíveis vagas para médico mastologista, médico pediatra e agente de combate a endemias.

Para inscrição é necessário preencher formulário eletrônico (disponível aqui). Os documentos devem ser anexados em arquivo único, formato PDF, tamanho máximo do arquivo 8M. Os documentos podem ser assinados por ferramenta eletrônica, desde que seja possível a verificação de autenticidade, preferencialmente pela plataforma GOV.BR.

Cargos e requisitos:

Médico Especialista – Mastologista:

Formação em nível de graduação em medicina e registro no órgão fiscalizador do exercício profissional; coomprovante de residência médica, com respectivo registro no Conselho Regional de Medicina; outros, estabelecidos nas leis municipais do regime jurídico único do servidor e do Plano de Carreira; possuir Carteira Nacional de Habilitação – CNH – Categoria A ou B (Redação dada pela Lei Complementar nº 397/2024).

Médico Especialista – Pediatra:

Formação em nível de graduação em medicina e registro no órgão fiscalizador do exercício profissional; comprovante de residência médica, com respectivo registro no Conselho Regional de Medicina; outros, estabelecidos nas leis municipais do regime jurídico único do servidor e do Plano de Carreira; possuir Carteira Nacional de Habilitação – CNH – Categoria A ou B (Redação dada pela Lei Complementar nº 397/2024).

Agente de Combate a Endemias:

Ter ensino fundamental completo; 18 anos completos; Carteira Nacional de Habilitação – categoria AB.

Confira o cronograma:

Publicação do Edital 19/06/2024

Período de Inscrições e Entrega dos documentos 20/06/2024 à 26/06/2024

Publicação de Lista de Inscritos Preliminar 27/06/2024

Período de Recurso da Lista de Inscritos Preliminar 28/06/2024

Publicação do Julgamento dos Recursos da Lista de Inscritos Preliminar 01/07/2024

Publicação da Lista Final de Inscritos 01/07/2024

Publicação do Resultado Preliminar 02/07/2024

Período de Recurso do Resultado Preliminar 03/07/2024

Publicação do Julgamento dos Recursos do Resultado Preliminar 04/07/2024

Publicação do Resultado Final 04/07/2024

