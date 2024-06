Moradores podem ficar sem água no bairro Volta Grande nesta quinta-feira

Devido à limpeza de reservatórios e cisternas realizados pelo Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (Samae) de Brusque na estação de tratamento de água do Volta Grande e no Loteamento Florence, a comunidade da região pode sofrer desabastecimento nesta quinta-feira, 20. Os trabalhos devem começar às 6h.

De acordo com a engenheira sanitarista do Samae, Geovana Vendruscolo, se tudo ocorrer bem e dentro do esperado pela autarquia, a probabilidade é de que não falte água, “‘mas é interessante que a população esteja avisada de que poderá, sim, ocorrer desabastecimentos durante o dia por conta dessa atividade”, ressalta.

