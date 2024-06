Licitação para finalização de obra do Centro de Inovação de Brusque é cancelada

O processo licitatório para a finalização da obra do Centro de Inovação de Brusque foi cancelado, devido a inconsistências nos valores lançados. Os números eram menores do que o necessário para o término da construção.

A Secretaria da Ciência, Tecnologia e Inovação de Santa Catarina confirmou a informação ao jornal O Município. “O valor que estava sendo lançado era menor do que realmente vai ser necessário para finalizar o Centro de Inovação com excelência”, afirma o assessor especial da pasta, Roberto Prudêncio.

Uma nova análise dos números está sendo feita para que uma nova licitação seja anunciada o mais rápido possível, afirma Roberto.

Histórico de obras

A construção do Centro de Inovação de Brusque, localizado no bairro Limoeiro, iniciou em 2017 e tinha previsão inicial para ser concluída em 2018.

Após diversas paralisações e retomadas, o prédio chegou a ter 98% das obras finalizadas em 2021. No entanto, devido aos danos gerados pelo clima e ao vandalismo, a estrutura hoje apresenta 60% de conclusão.

O edital de licitação para a continuação dos trabalhos estava totalmente paralisado desde maio de 2020 e foi publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) em 16 de maio. A abertura dos envelopes com os interessados em finalizar a obra ocorreu em 6 de junho. O edital foi cancelado e não há previsão para uma nova publicação.

