Corpo de bebê recém-nascido é encontrado enterrado em quintal no Sul de Santa Catarina

Um recém-nascido foi encontrado enterrado no quintal de uma casa em Laguna, no Sul de Santa Catarina, na terça-feira, 18. O bebê estava envolto em um saco de lixo. A mãe, de 21 anos, foi levada ao Hospital Nossa Senhora da Conceição, em Tubarão, apresentando sinais de parto, mas sem a criança, o que levantou suspeitas entre os médicos.

Segundo a Polícia Militar, a mulher e seu namorado, de 27 anos, foram interrogados. Os policiais descobriram o local onde o parto ocorreu, no bairro Morro da Glória, em Laguna. O homem confessou que o recém-nascido foi enterrado ali.

A Polícia Civil e a Polícia Científica foram ao local e encontraram o corpo do bebê, enterrado a poucos centímetros da superfície e envolto em um saco de lixo.

Durante uma busca na casa, os policiais encontraram mais de 500 gramas de cocaína, 200 gramas de maconha, R$ 19,6 mil em espécie, 35 gramas de joias de ouro e materiais usados para o tráfico de drogas.

A equipe informou que o homem, com antecedentes criminais por envolvimento com drogas, foi preso e levado à Delegacia de Polícia Civil de Laguna. A mulher permaneceu no hospital sob custódia dos militares até a conclusão do procedimento policial.

