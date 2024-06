Adolescente investigado por possível participação em organização criminosa é detido em Guabiruba

Na tarde desta quarta-feira, 19, policiais civis da Divisão de Investigação Criminal (DIC) de Brusque realizaram a apreensão de um menor de idade por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas em Guabiruba.

A apreensão ocorreu após o recebimento de uma denúncia anônima, indicando que o menor já vinha praticando a atividade ilícita há algum tempo nas proximidades de sua residência atual, situada no bairro Guabiruba Sul.

Além disso, ele é investigado em outros procedimentos policiais relacionados ao tráfico de drogas e à possível participação em uma organização criminosa que atua fortemente na venda de entorpecentes.

Durante a abordagem, os policiais apreenderam maconha, crack, uma balança de precisão e dinheiro proveniente do comércio ilícito.

O menor foi conduzido à DIC de Brusque para a lavratura do procedimento policial correspondente e, posteriormente, liberado para uma conselheira do Conselho Tutelar do município de Guabiruba.

Leia também:

1. Com novas emoções, “Divertida Mente 2” chega aos cinemas de Brusque; confira programação completa

2. Dia do Cinema: ingressos são vendidos a R$ 10 no Cine Gracher nesta quarta-feira

3. Acidente entre kombi e motocicleta deixa homem ferido em Guabiruba

4. Confira a previsão do tempo para o restante da semana em Brusque

5. Primeiro palhaço Bozo do Brasil, Wanderley Tribeck morre aos 73 anos

Assista agora mesmo!

Jogo da móra, popular em Botuverá, chama atenção por barulho e sonoridade curiosa: