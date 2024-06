Ato de apoio à pré-candidatura de André Vechi reúne partidos de Brusque

Pré-candidatos do PL de Brusque e do PP, Republicanos, Podemos e PRD, que estarão juntos na coligação liderada pelo pré-candidato André Vechi, se reuniram em evento neste sábado, 22, no Clube Guarani, em Brusque.

O ato contou com a presença especial do deputado federal Zé Trovão (PL). O parlamentar se comprometeu a vir a Brusque durante o período eleitoral para trabalhar ao lado dos pré-candidatos do PL. “A política começa no município. E hoje, mais do que nunca, sabemos a importância de estarmos unidos com pessoas que defendem nossos ideias da direita, a defesa da família. Estou com André e Deco até o fim”, destacou.

Além dos mais de 70 pré-candidatos que participaram do ato, também marcaram presença os presidentes das siglas Nei Souza (PL), Eduardo Hoffmann (PP), Claudio Adão Pereira (Republicanos), Buda Petermann (Podemos) e Leandro Noldin (PRD).

André reforçou que todos, a partir de agora, compõem uma verdadeira família que devem pensar juntos na cidade. “É claro que todos aqui têm seus objetivos pessoais como pré-candidatos, de colocar seu nome à disposição da cidade, mas o mais importante é estarmos unidos nesse projeto, de trabalhar pelo desenvolvimento de Brusque, algo que eu e o Deco temos feito diariamente, desde que assumimos”, afirma.

Deco Batisti, por sua vez, ressaltou que a parceria com André tem dado muito certo. “Com a presença de vários partidos, isso nos respalda e nos dá credibilidade, o grupo se fortalece, com muitos bons nomes à disposição que vão contribuir muito com o Executivo”, afirma.

