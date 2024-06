Carro capota na rodovia Antônio Heil e viatura do Corpo de Bombeiros é atingida durante atendimento, em Brusque

Um acidente envolvendo três carros na rodovia Antônio Heil (SC-486), em Brusque, mobilizou o Corpo de Bombeiros no final da tarde deste sábado, 22. Durante o atendimento da ocorrência, a viatura dos bombeiros foi atingida por um veículo. As colisões causaram um capotamento e uma pessoa teve ferimentos leves.

As batidas aconteceram em frente ao Sesi, no bairro Limoeiro, próximo à rotatória da Uvel. Segundo a polícia rodoviária do estado, um Peugeot 206 transitava pela rodovia quando foi atingido na traseira por um Fiesta Sedan, que capotou. Neste momento, outro Fiesta também foi atingido.

Após o primeiro acidente, envolvendo três carros, o Corpo de Bombeiros foi acionado. A viatura, então, foi atingida na lateral por um Onix. Um homem de 36 anos, motorista do Fiesta Sedan, veículo que capotou, foi conduzido ao hospital.

No total, ainda de acordo com a polícia rodoviária, o atendimento à ocorrência durou aproximadamente cinco horas, sendo concluído por volta das 22h. Perto das 20h, o trânsito no trecho em que o acidente ocorreu apresentava lentidão.

