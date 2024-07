Imposto de renda: Unifebe é a segunda instituição com mais atendimentos gratuitos realizados no PR e SC; entenda

Com mais de 600 atendimentos sobre declaração de Imposto de Renda pessoa física, a Unifebe é a segunda instituição que mais atendeu gratuitamente na sua região fiscal, por meio do convênio firmado com a Receita Federal.

No relatório de 2024, encaminhado pelo órgão, o curso de Ciências Contábeis do Centro Universitário de Brusque ocupa o segundo lugar, num ranking com outras 26 instituições de Santa Catarina e do Paraná.

“O resultado do Declare Certo, realizado anualmente pelo nosso Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal (NAF), integrado ao Núcleo de Apoio Contábil (NAC), corrobora com o papel que o projeto desempenha para a sociedade. Com o suporte e apoio da Receita Federal prestamos um serviço sério, de qualidade e de referência na região”, destaca o coordenador de Ciência Contábeis da Unifebe, professor Tonico Schlindwein.

Declare Certo

O Declare Certo é um Projeto de Extensão do curso de Ciências Contábeis da Unifebe, desenvolvido todos os anos, entre os meses de março e maio. Sob a orientação dos professores, os acadêmicos do curso auxiliam a comunidade, atendendo gratuitamente às dúvidas sobre a Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física (DIRPF), desde a documentação necessária até como declarar os rendimentos, bens e despesas.

Neste ano, os cidadãos atendidos foram convidados a responder um questionário e nele indicar se eram obrigados a declarar o IRPF e quais foram suas principais dúvidas. Em comparação a 2023, do total de pessoas atendidas, 5% a menos estavam obrigadas à apresentação da DIRPF.

“Vale salientar que houve uma alteração na obrigatoriedade de declaração este ano. Os cidadãos que receberam até dois salários mínimos mensais, em 2023, estavam desobrigados de declarar o Imposto de Renda Pessoa Física este ano”, esclarece o professor.

Já sobre as principais dúvidas, mais de 100 pessoas questionaram quais as situações que obrigam o cidadão a declarar, e mais de 90 buscaram os estudantes para entender quais despesas poderiam ser abatidas nos rendimentos.

Como declarar os bens e direitos é a terceira dúvida mais recorrente entre os atendimentos, seguida da documentação necessária, prazos e como declarar os rendimentos.

Conhecimento sobre o Imposto de Renda

Acadêmica da 6ª fase de Ciências Contábeis, Pâmela Martins, participou pelo terceiro ano consecutivo do projeto.

A estudante lembra que, antes de iniciar os atendimentos, durante a Curricularização da Extensão, os docentes do curso realizam um intensivo com os alunos, abordando as principais questões relacionadas ao Imposto de Renda Pessoa Física.

O conhecimento sobre o tema também é aprofundado durante as aulas dos componentes curriculares Legislação Social e Trabalhista e Prática Contábil em Recurso Humanos. Para Pâmela, a iniciativa contribui com a comunidade, mas principalmente com os futuros profissionais de ciências contábeis.

“Mesmo a pessoa que já declara, de um ano para o outro, tem algumas dúvidas e questionamentos. Vejo que o Declare Certo contribui tanto com o aprendizado da prática de como declarar IRPF, quanto para a interação com as pessoas, desde a forma de se portar, no domínio da explicação, na comunicação interpessoal. Nos instiga a praticarmos a nossa futura profissão e a vivenciar questões reais”, complementa a estudante.

Universidade na comunidade

Para o pró-reitor de Graduação, professor Sidnei Gripa, o Declare Certo é um exemplo de como a universidade pode impactar positivamente ao se envolver com as demandas da sociedade.

“A articulação do ensino, pesquisa e extensão de modo interdisciplinar possibilita isso. O resultado do ranking da Receita Federal reconhece a extensão universitária como facilitadora nesse processo de levar conhecimento fiscal à população, promovendo uma sociedade mais justa e informada. Parabéns ao curso, professores e estudantes por realizarem esse trabalho com comprometimento e seriedade”, conclui o pró-reitor de Graduação.

O Declare Certo é uma das iniciativas realizadas por meio do Núcleo de Apoio Fiscal (NAF). Integrado ao Núcleo de Apoio Contábil (NAC Unifebe), o NAF é fruto de um convênio de cooperação entre a universidade e a Receita Federal, firmado em agosto de 2017, com o intuito de aproximar a Receita Federal da comunidade e promover formação prática aos estudantes da universidade.

O NAF Brusque foi o primeiro da Delegacia da Receita Federal de Blumenau (DRF) a ser implantado na região que abrange 47 municípios, desde Major Gercino até o alto vale catarinense.

Os atendimentos do NAF são realizados no próprio campus da Unifebe, na sala do NAC, pelos professores e acadêmicos de Ciências Contábeis.

Com o suporte da Receita Federal, o NAF orienta sobre como proceder e qual a documentação necessária para declarar o Imposto de Renda, auxilia com informações de inscrição e cadastro do CPF e CNPJ e ajuda no agendamento on-line de atendimentos na Receita Federal de Brusque.

