Vocalista da banda Maquinários morre durante show em Lages

O vocalista e guitarrista Watson Silva, da banda Maquinários, teve um mal súbito e morreu durante um show da banda em Lages, neste sábado, 27. Nas redes sociais, a banda lamentou a perda do amigo e parceiro. “Infelizmente, nosso grande amigo Watson Silva veio a falecer fazendo o que mais amava”, diz a publicação.

A banda havia passado cerca de dois anos afastada dos palcos e voltou a fazer shows neste ano. A apresentação aconteceu na Hillbilly Rock House, em Lages. A casa de shows também lamentou o ocorrido nas redes sociais.

“Uma noite que estava sendo linda, com todos curtindo e dançando, acabou que tivemos que nos despedir do amigo, marido, vocalista e guitarrista da banda Maquinários”, afirma a publicação.

Despedidas

O enterro de Watson Silva acontece nesta segunda-feira, 29, no Cemitério Municipal Jardim da Saudade, em Frederico Westphalen, no Rio Grande do Sul. Para custear o velório, a família pede ajuda dos fãs e amigos.

A esposa de Watson, Lilian Tibola, disponibilizou o Pix para receber as ajudas. Pix de Lilian: 01732807060.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Maquinarios (@maquinarios)

