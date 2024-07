Peixes mortos são encontrados em praia de São Franscisco do Sul

Neste domingo, 28, milhares de peixes mortos foram avistados na praia da Enseada, em São Francisco do Sul. A prefeitura da cidade e a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMMA) divulgaram uma nota nesta segunda-feira, 29, informando sobre as investigações.

Segundo a diretora de Licenciamento Ambiental, Laura Yumi, a principal suspeita da mortalidade dos animais é a captura acidental provocada pela pesca industrial. A secretaria afirma que não há relatos de acidentes com embarcações nem evidências de derramamento de produtos químicos, floração de algas ou aparecimento de espumas ou manchas de óleo na área afetada.

Conforme a nota, os animais mortos são de uma espécie sem valor de mercado. “De maneira que as suspeitas da SMMA recaem sobre a possível ocorrência de descarte destes peixes – em detrimento de outros pescados de maior valor comercial – por parte da frota pesqueira que atua no litoral nordeste do Estado”, diz o documento.

Captura acidental

“Durante o recolhimento das redes de pesca, as espécies-alvo são retiradas e acondicionadas nos barcos, ao passo que as variedades sem valor comercial são devolvidas ao mar. Após o descarte, fragilizados pelo tempo expostos fora d’água nas redes de pesca, os peixes acabam perecendo e sendo trazidos pela ação das marés para a faixa de praia, onde se acumulam”, diz a nota.

Além disso, a prefeitura reforça que não se trata da pesca artesanal, realizada pelos pescadores da praia. “Estima-se que, para cada quilo de camarão pescado, sejam mortos acidentalmente de 5 a 20 quilos de peixes, invertebrados, mamíferos, tartarugas ou aves marinhas”, finaliza a nota.

Investigações

A Prefeitura de São Francisco do Sul afirmou ainda que segue investigando a causa da mortalidade.

Leia também:

1. Encerramento do 24º Acampamento FAC: emoção e alegria marcam o reencontro de adolescentes e familiares

2. Neotrentina Rosamaria é maior pontuadora em estreia vitoriosa do vôlei do Brasil nas Olimpíadas de Paris

3. VÍDEO – Motorista perde controle de carro e colide contra viatura da PM no Steffen

4. Bombeiros encontram corpo de homem que pulou em rio em Indaial

5. VÍDEO – Ex-presidentes relembram bailes da Sociedade Guabirubense nos anos 70, 80 e 90

Assista agora mesmo!

Sucesso nos verões dos anos 80, Lagoa Sem Fim quase inundou rua de Guabiruba após estouro de canos: