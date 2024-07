“Vozes e Memória”: espetáculo em alusão ao aniversário de Brusque realiza apresentação neste fim de semana

Em alusão ao aniversário de Brusque, neste domingo, 4, será realizado uma série de apresentações do espetáculo teatral “Vozes e Memória”. A peça traz contação de histórias através de entrevistas gravadas com moradores antigos de Brusque e região.

Criado em 2023, o projeto é realizado com recursos da Lei Paulo Gustavo, operacionalizado pela Prefeitura de Brusque, por meio da Fundação Cultural de Brusque, e promove uma circulação da peça, passando por diversos bairros ao longo do mês de agosto.

A primeira apresentação acontece no dia 4, aniversário de Brusque, e compõe a programação comemorativa do município. Será às 18h no laboratório de Teatro da Fundação Cultural de Brusque. Todas as apresentações têm entrada franca e classificação livre.

A peça “Vozes e Memórias” traz no elenco os atores Patricia Souza, Lieza Neves e Emiliano de Souza e nasceu da necessidade de preservar e celebrar o Patrimônio Imaterial presente nas memórias e experiências dos moradores antigos.

Confira a programação do espetáculo:

04/08 – Domingo – 18h

Fundação Cultural de Brusque (Praça da Cidadania – R. Pref. Germano Schaeffer, 110 – Centro);

06/08 – Terça-feira – 19h

Museu Casa de Brusque (Av. Otto Renaux, 285 – São Luiz);

08/08 – Quinta-feira – 19h

EEF Prof. Georgina Ramos da Luz (R. Teodoro Albrecht, 70 – São Pedro);

10/08 – Sábado – 11h

Instituto Federal Catarinense – Campus Brusque (Av. Hugo Schlosser, 605 – Jardim Maluche);

15/08 – Quinta-feira – 19h

EEF Theodoro Becker (R. Bertoldo Todt, 1501 – Bateas);

26/08 – Segunda – 14h

Auditório da Unifebe – Bloco F (R. Vendelino Maffezzolli, 333 – Santa Terezinha);

27/09 – Terça-feira – 19h

CEJA (R. Adriano Scheffer, 42 – Centro).

