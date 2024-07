Carro com placas de Brusque capota após motorista perder controle do veículo em Nova Trento

Um carro com placas de Brusque capotou na rodovia Gentil Battisti Archer, em Nova Trento, na manhã desta quarta-feira, 31. A condutora do veículo ficou ferida e foi levada para o Hospital Azambuja.

De acordo com o relatório da Polícia Militar Rodoviária, a vítima, de 51 anos, perdeu o controle do carro na altura do quilômetro 5.600,no bairro Claraíba, e acabou saindo da pista, assim capotando o carro, que só parou ao atingir um barranco. Ela conduzia um Ônix e seguia sentido Nova Trento-Brusque.

Os policiais não conseguiram conversar com a vítima por conta dela ter sido conduzida pelos Corpo de Bombeiros ao hospital. De acordo com o relatório dos agentes, a mulher sofreu ferimentos leves.

Diante do fato a guarnição lavrou o presente boletim de ocorrência para registro.

