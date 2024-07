GALERIA – Confira como foi o lançamento do livro que traz testemunhos inéditos da morte de Ivo Renaux

Foi lançado na noite desta terça-feira, 30, no Museu Casa de Brusque, o livro “Um tiro na colina”, que traz testemunhos inéditos sobre o Caso Ivo Renaux, empresário brusquense que morreu um dia após o seu aniversário. A morte misteriosa de Ivo Renaux na Villa Ida completou 75 anos na data do lançamento do livro. O livro foi escrito pelo jornalista Otávio D’ávila Timm, repórter do jornal O Município.

O Caso Ivo Renaux abalou a tradicional família industrial nos anos 40. O processo criminal do caso é considerado o maior e mais emblemático da história de Brusque. O lançamento do livro integra a programação de 70 anos do jornal.

A obra começou a ser produzida por Otávio durante a elaboração de seu trabalho de conclusão do curso de Jornalismo na Universidade do Vale do Itajaí (Univali), em 2023. Posteriormente, a obra foi produzida pelo jornal O Município, até ser lançada nesta terça-feira. Confira detalhes sobre a obra.

Marcaram presença no evento o vice-prefeito de Brusque, André Batisti, o Deco (PL); o delegado regional Fernando de Faveri; o empresário Luciano Hang; a presidente da Academia de Letras do Brasil em Brusque, Maria Terezinha Debatin; a reitora da Unifebe, Rosemari Glatz; o diretor do colégio Cônsul, Otto Hermann Grimm, e outras autoridades do município, além de pessoas que colaboraram para a produção do livro.

Veja imagens do evento:



Fotos por Vitor Souza/O Município

1 de 38

Assista agora mesmo!

Points de Brusque: reviva as noites inesquecíveis de locais que foram pontos de encontro da cidade: