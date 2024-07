Filme de terror, “O Exorcismo” chega aos cinemas de Brusque; confira programação completa

Dirigido por Joshua John Miller, o filme “Exorcismo” gira em torno de Anthony Miller (Russell Crowe), um ator problemático com um passado turbulento envolvendo drogas, mas que agora está determinado a seguir um caminho de sobriedade. O longa está disponível no Cine Gracher do shopping.

Enquanto grava um filme de terror, seu comportamento estranho e agressivo começa a despertar preocupações, especialmente em sua filha, interpretada por Samantha Mathis.

Ela teme uma recaída do pai, mas o que está por trás dessas mudanças pode ser algo ainda mais sinistro. À medida que os eventos no set de filmagem se tornam cada vez mais perturbadores, Anthony começa a questionar sua própria sanidade, enquanto sua filha investiga a possibilidade de uma força sobrenatural estar influenciando seu pai.

O filme combina elementos de horror psicológico com um drama intenso sobre a luta pela redenção e a relação complexa entre pai e filha. A atuação cria uma atmosfera de tensão e mistério que mantém o público preso do início ao fim.

