“Tainha pesando mais de cinco quilos”: confira os números da safra histórica em SC

Os pescadores de Santa Catarina capturaram mais de duas toneladas de tainha na safra histórica de 2024. O destaque não foi apenas no volume, mas no tamanho das tainhas, que pesavam mais de cinco quilos. Confira os números da safra de Santa Catarina.

O Painel de Monitoramento da Pesca de Tainha (MPA) aponta que na modalidade emalhe anilhado foram 737,7 toneladas e 123 embarcações autorizadas neste ano. Já na modalidade cerco/traineira foram 384 toneladas, por meio de oito embarcações autorizadas.

As duas modalidades juntas somaram um total de 1,1 mil toneladas. Estes números somam-se aos do arrasto de praia, com a captura de 1,7 mil toneladas.

Pesca da tainha

A captura da pesca da tainha na modalidade cerco/traineira encerra oficialmente nesta quarta-feira, 31. Apesar de ter a mesma data prevista para encerramento, a modalidade de emalhe anilhado já atingiu a cota de captura em 4 de junho.

Já o arrasto de praia, que segue liberado até 31 de dezembro, teve uma safra abundante em Santa Catarina em 2024. Segundo dados da plataforma Informações da Pesca, esta safra acumulou a captura de mais de 1 milhão de tainhas, cerca de 1,7 mil toneladas.

As cidades que mais capturaram foram: Florianópolis (445 mil tainhas), Bombinhas (327 mil tainhas) e Balneário Camboriú (55 mil tainhas). Os ranchos de pesca repassam os dados da captura de arrasto de praia para a plataforma Informações da Pesca.

Peso das tainhas

“Na modalidade de arrasto de praia tivemos uma safra histórica pelo volume capturado e com o diferencial que foi o tamanho e o peso das tainhas”, destacou o secretário de Estado da Aquicultura e Pesca, Tiago Bolan Frigo.

“Teve tainha pesando mais de cinco quilos, inclusive quando tivemos a presença do governador Jorginho Mello ajudando a puxar uma rede de pesca na praia da Barra da Lagoa em Florianópolis”, pontuou o secretário.

Segundo Tiago, na ocasião com o governador, foi um dos maiores lanços registrados no estado nesta safra.

“Já na modalidade de emalhe anilhado tivemos um encerramento precoce, pois a cota foi atingida rapidamente, prejudicando diversos pescadores que não tiveram nem sequer a chance de molhar suas redes. Este ano tivemos o retorno da modalidade cerco/traineira que na safra passada tinha sido proibida pelo Governo Federal”, concluiu o secretário de Estado da Aquicultura e Pesca.

As tainhas capturadas circulam no mercado interno, que abastece restaurantes, peixarias e supermercados. Além disso, a ova da tainha é um dos principais produtos de exportação da pesca catarinense.

Leia também:

1. Incêndio consome cômodo de casa no Águas Claras, em Brusque

2. Caminhão sai da pista para desviar de moto na rodovia Antônio Heil

3. Coqueluche em Brusque: município investiga quatro casos suspeitos da doença; vacinas estão disponíveis nas UBSs

4. Livro sobre morte de Ivo Renaux é lançado no dia em que o caso completa 75 anos

5. Primeira mestra em geografia pelo IFC de Brusque recebe diploma

Assista agora mesmo!

Points de Brusque: reviva as noites inesquecíveis de locais que foram pontos de encontro da cidade: