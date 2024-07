Universidade Gratuita: renovações para o programa iniciam nesta quinta-feira

A Secretaria de Estado da Educação (SED) de Santa Catarina lançou o edital do programa Universidade Gratuita para o segundo semestre de 2024 na segunda-feira, 29. Os critérios para cadastramento, cronograma e requisitos para participar do processo de concessão estão disponíveis no site do programa.

O cronograma de renovações inicia nesta quinta-feira, 1º, para os estudantes já beneficiados.

Eles terão até as 19h do dia 7 de agosto para realizar os procedimentos de renovação no sistema e entregar os documentos comprobatórios solicitados pela Instituição de Ensino Superior (IES) na qual estão matriculados.

Haverá um novo período para recadastramento, indicado para realizar correções ou finalizações, do dia 15 ao dia 16 de agosto, até as 19h.

Inscrições

Já as inscrições para novos candidatos ao programa estarão disponíveis a partir do dia 20 de agosto e vão até o dia 30.

Para participar do Programa Universidade Gratuita, o estudante deve estar regularmente matriculado em curso de graduação presencial nas instituições universitárias cadastradas. Confira as instituições participantes clicando aqui.

Os estudantes beneficiados por bolsa do Uniedu ou do Fundo Estadual de Apoio à Manutenção e ao Desenvolvimento da Educação Superior (FUMDES) que tenham interesse em realizar o cadastro para participar do Programa Universidade Gratuita devem, primeiramente, interromper o recebimento do benefício e realizar o cadastramento de acordo com o cronograma de inscrições.

FUMDES

O edital do FUMDES também foi publicado nesta segunda-feira. Os estudantes já contemplados poderão realizar as renovações entre os dias 1º e 7 de agosto, até as 19h, e 15 e 16 de agosto, até as 19h, para preencher os dados no sistema e entregar a documentação necessária na IES na qual estão cursando a graduação presencialmente.

As inscrições para novos candidatos acontecem entre os dias 20 e 30 de agosto, até 19h. Nesse período, o estudante deve realizar o cadastro no sistema e entregar os documentos comprobatórios na instituição onde cursa a graduação.

Leia também:

1. Incêndio consome cômodo de casa no Águas Claras, em Brusque

2. Caminhão sai da pista para desviar de moto na rodovia Antônio Heil

3. Coqueluche em Brusque: município investiga quatro casos suspeitos da doença; vacinas estão disponíveis nas UBSs

4. Livro sobre morte de Ivo Renaux é lançado no dia em que o caso completa 75 anos

5. Primeira mestra em geografia pelo IFC de Brusque recebe diploma



Assista agora mesmo!

Points de Brusque: reviva as noites inesquecíveis de locais que foram pontos de encontro da cidade: