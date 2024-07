Jovem é preso após furtar motocicleta de residência no Lageado Baixo, em Guabiruba

Um jovem de 24 anos foi preso, na tarde da terça-feira, 30, por furtar uma motocicleta de uma residência no bairro Lageado Baixo, em Guabiruba. O crime aconteceu no bairro, no dia 11 de abril.

A Polícia Civil investigava o crime e realizou a prisão. No dia do crime, o preso estava com outro homem quando furtou uma motocicleta avaliada em R$ 15.430,00 de dentro de uma residência.

Três dias após o crime, ela foi recuperada em Balneário Camboriú e devolvida ao proprietário.

Após diligências investigativas, os autores foram identificados e foram deferidas as prisões preventivas dos suspeitos.

“Importante ressaltar que, durante as investigações, foi apurado que a motocicleta seria utilizada na prática de outro crime de maior gravidade, porém a intenção dos criminosos restou frustrada”, diz o relatório da polícia.

O preso foi encaminhado ao Presídio Regional de Brusque, onde permanecerá à disposição da Justiça, enquanto o outro autor do crime segue foragido.

