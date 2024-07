Ingressos de Brusque x América-MG estão à venda

Os ingressos para Brusque x América-MG, jogo da 19ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, está com os ingressos à venda desde a tarde desta quarta-feira, 31. A partida começa às 19h desta sexta-feira, 2, na Ressacada, em Florianópolis.

Estão disponíveis o setor F para a torcida do América-MG e o setor D para a torcida do Brusque. O ingresso custa R$ 100, com direito à meia-entrada. É possível comprar online.

No jogo contra o Paysandu, em 24 de julho, a bilheteria da partida ficou a cargo do Avaí, inclusive a definição dos preços. Estes termos não foram confirmados entre os clubes até a publicação desta nota, na tarde desta quarta-feira, 31.

