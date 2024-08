Clínica da Unimed é inaugurada no centro de Guabiruba

A unidade clínica da Unimed em Guabiruba foi inaugurada na noite desta quarta-feira, 31, na rua Theodoro Kormann, 175, no centro do município.

O espaço, com quase 300 metros quadrados, conta com salas de consultas, laboratórios adulto e infantil, sala da vacina e exames, ambulatório e sala de infusões e medicações.

As especialidades atendidas no local serão ginecologia, cardiologia, mastologia, pediatria e pneumopediatria, exames laboratoriais, vacinas, medicações, além do atendimento com médico da família e curativos.

Os serviços estarão à disposição para clientes Unimed, outros convênios e particulares.

O diretor-presidente da Unimed Brusque, Charles Machado, destacou que o local está preparado, com tecnologias e equipe médica especializada, para promover um cuidado humanizado aos guabirubenses.

“O nosso compromisso vai além do tratamento. Desejamos fazer prevenção, educação, e melhorar a qualidade de vida de todos. Esta clínica será um local em que cada paciente será atendido com muita atenção, respeito e carinho, focando na integralidade do cuidado”, afirmou em discurso aos presentes.

A inauguração contou com a presença do prefeito Valmir Zirke, do vice-prefeito Cledson Kormann, além de diversas autoridades e representantes locais.

Horário de funcionamento

A partir de quinta-feira, 1º, a clínica já estará em funcionamento, a partir das 6h30. O atendimento na unidade de Guabiruba será de segunda a sexta-feira, das 6h30 às 18h. Para agendamentos de consultas e exames, é possível contatar o WhatsApp da Unimed pelo (47) 3251-2499.

