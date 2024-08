Moradores sofrem transtornos com esgoto a céu aberto em rua do Azambuja: “um cheiro horrível”

Os moradores da rua Az-004, no bairro Azambuja, em Brusque, sofrem com os transtornos de um esgoto a céu aberto desde maio. Eles entraram em contato com o jornal O Município para expor o caso.

“A prefeitura veio fazer um reparo na tubulação principal da via em maio. Logo após isso, já começou um vazamento na rua, que é bem íngreme. Fica um cheiro horrível”, conta um morador que reside há dez anos no local. Segundo ele, toda a pavimentação da via foi feita pelos próprios moradores.

O homem, que preferiu não se identificar, também diz que, pela rua ser íngreme, diversos veículos não conseguem subir.

“Aqui é uma região bem humilde, então 70% dos moradores trabalham com obras. Como o caminhão não consegue subir, temos que buscar os tijolos lá embaixo no carro. Eu preciso buscar areia, que está paga há duas semanas, e o caminhão não consegue subir”.

O que diz a Secretaria de Obras

Questionado pela reportagem, o secretário de Obras, Ivan Bruns Filho, afirmou que foi até o local na manhã desta sexta-feira, 2, para verificar a situação da via.

Após o primeiro contato, ele afirma que estão programados serviços na rua na segunda-feira, 5. Ele não informou um prazo para o término dos trabalhos.