“Exemplo de dedicação”: colegas e amigos lamentam morte de Walter Orthmann

Diversos moradores e personalidades conhecidas de Brusque lamentaram a morte de Walter Orthmann, aos 102 anos, nesta sexta-feira, 2. O brusquense é recordista do Guinness World Records por ser o trabalhador mais longevo em uma empresa, tendo completado 86 anos de trabalho na RenauxView.

Ele faleceu em casa. Ainda não há informações sobre o velório e sepultamento do brusquense.

A empresa da qual tinha forte ligação, a RenauxView, emitiu uma nota de pesar lamentando o falecimento de Walter. Confira:

“É com imensa tristeza que a RenauxView comunica o falecimento de Walter Orthmann, nosso mais antigo colaborador. Com uma carreira de notáveis 86 anos na empresa, certificada pelo Guinness World Records como a mais longa em uma mesma companhia, Walter dedicou 102 anos de sua vida a contribuir de maneira indelével para a nossa história.

Durante seu extenso período conosco, ele colaborou com todos os diretores que passaram pela organização, estabelecendo negócios e amizades em praticamente todos os estados do Brasil e desempenhando um papel vital na construção da nossa trajetória.

A partida de Walter deixa um grande vazio em nosso cotidiano, sendo profundamente sentida por todos que tiveram o privilégio de compartilhar momentos e experiências com ele. Neste momento de luto, estendemos nossos mais sinceros sentimentos e condolências aos familiares, amigos e colegas de trabalho, compartilhando a dor dessa perda significativa.

Que o exemplo, as lembranças e as valiosas contribuições de Walter permaneçam vivas em nossas memórias e sirvam como inspiração para as gerações futuras da RenauxView.”

Demais homenagens

Nas redes sociais, diversas pessoas que conheciam a longa história de Walter com o trabalho se solidarizaram com os familiares e enalteceram a dedicação do brusquense ao longo de sua trajetória na empresa, assim como o mencionaram como um símbolo da palavra.

Uma ex-colega de trabalho lamentou a morte do brusquense e mencionou “a honra ter convivido e trabalhado com ele. Muito aprendizado e muita inspiração ficam como seu legado”, disse.

“Nosso amado, Sr.Walter! Um exemplo de dedicação! Para sempre em nossos corações”, lamentou outra conhecida.

Também ex-colega do trabalhador, disse: “Tive o privilégio de trabalhar na mesma empresa que ele, um exemplo de força, trabalho e dedicação. Sentimentos aos familiares”.

Nota de pesar

O empresário Luciano Hang, dono da Havan, também emitiu um comunicado lamentando o falecimento do morador.

“Seu Walter foi um grande homem, deixou um legado incrível. Ficou conhecido por ser o funcionário mais antigo do mundo, com 86 anos trabalhando na mesma empresa. Bateu seu próprio recorde mundial do Guinness. É um dia muito triste para Brusque, mas tenho a certeza de que ele será lembrado para sempre como um grande exemplo de força, garra e determinação”, diz.

Neste momento de dor e perda, o empresário e toda a família Havan manifestam solidariedade e prestam as mais profundas condolências à família e amigos”.

Trajetória de Walter Orthman

O brusquense iniciou sua carreira na empresa em 17 de janeiro de 1938, aos 15 anos, como assistente de empacotamento.

Com uma bicicleta de segunda mão adquirida pelo pai, Walter se candidatou à vaga de office-boy, um trabalho que exigia mobilidade pela cidade para tarefas como coleta de correspondências, recolhimento de jornais e transporte de malotes de dinheiro para a folha de pagamento.

Na década de 1950, ficou responsável pelo faturamento e foi convidado para uma viagem de vendas a São Paulo. Nessa viagem, conseguiu pedidos que garantiram três meses de produção para a empresa, iniciando seu ingresso definitivo na área comercial.Por meio do trabalho, pôde viajar por todo o Brasil e assegurar mais ainda sua função de gestor de vendas.

Em 2008, quando completou 70 anos de serviços na RenauxView, sua história ganhou reconhecimento nacional, com reportagens veiculadas em grandes programas e cobertura nos principais jornais e revistas do Brasil.

Em 2018, Orthmann recebeu a certificação do Guinness World Records como a “Mais longa carreira em uma mesma empresa” pela primeira vez, um título que posteriormente superou seis vezes.

Ao longo de sua carreira, também recebeu diversas homenagens de diferentes entidades. Quando a empresa completou 70 anos, foi homenageado pela Associação Empresarial de Brusque.

Em 2013, recebeu a Ordem do Mérito Industrial e Sindical da Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina (Fiesc) pelos seus 75 anos de trabalho e uma homenagem da Câmara Municipal de Brusque. Em 2018 foi homenageado pelo Corpo de Bombeiros e pelo Tribunal Superior do Trabalho com a comenda da ordem do Mérito Judiciário do Trabalho.

Vida pessoal

Orthmann casou-se com Alice Koschnik em 1946 e teve 5 filhos, Sueli, Rosemari, Marli, Valmir e Valter Roberto. Em 1977, ficou viúvo e, em 1980, casou-se com Lucia Helena Valle. O casal teve três filhos, Tatiana, Sabrina e Marcelo.

