Paris 2024: Beatriz Souza conquista primeira medalha de ouro do Brasil

A judoca brasileira Beatriz Souza, de 26 anos, ganhou nesta sexta-feira, 2, a primeira medalha de ouro do Brasil nas Olimpíadas de Paris. Ela venceu a israelense Raz Hershko, número dois do mundo, na final da categoria +78kg feminino.

Na semifinal, Beatriz também venceu a francesa Dicko Romane, atual número um do ranking.

Com isso, agora o Brasil subiu para a décima oitava posição do ranking geral dos Jogos Olimpícos, com uma medalha de ouro, três de prata e três de bronze.

Quem é a judoca Beatriz Souza

Beatriz Souza, ou Bia como é conhecida, nasceu em Peruíbe, litoral de São Paulo, tem 26 anos, 1,78 metro de altura e pesa cerca de 115 kg.

Atleta do Esporte Clube Pinheiros, de São Paulo, ela é presença constante nos pódios das principais competições do esporte.

