A movimentação de cargas nos portos de Santa Catarina, em 2023, cresceu 11,4% em relação ao ano anterior, de acordo com a Secretaria de Portos Aeroportos e Ferrovias (SPAF). A média de crescimento do estado é maior do que a nacional, que foi de 6,86%. Para este ano, os portos catarinenses devem continuar crescendo: a Portonave, por exemplo, registrou alta de 41% na movimentação em relação a janeiro-maio do ano passado, e o Porto de São Francisco do Sul atingiu um aumento de 16%, com relação ao mesmo período em 2023. Já o Porto de Itapoá, no primeiro semestre de 2024, obteve um aumento de 12% em relação aos primeiros seis meses de 2023.

De maneira conjunta, o crescimento reflete na alta procura por centros logísticos na região norte de Santa Catarina, importante eixo portuário do país com os portos de Navegantes-Itajaí (Portonave), São Francisco do Sul e Itapoá. “Esse ano a procura teve um aumento significativo com a percepção de que a localização da NDI Log e as soluções prestadas favorecem a sustentabilidade financeira das empresas importadoras, e devemos crescer até 40% neste segundo semestre”, explica Fabrício Tomaz, gerente de logística da NDI Log, empresa catarinense especializada na área.

Para Fábio Silva, diretor da empresa, o crescimento da movimentação dos portos de Santa Catarina é positivo. “Houve investimentos substanciais em modernização e ampliação das infraestruturas portuárias aqui no Estado. A adoção de tecnologias avançadas para gestão e operação tem aumentado a eficiência e a velocidade das operações, como sistemas automatizados de movimentação de cargas e gestão de contêineres que ajudam a reduzir o tempo de permanência das embarcações”.

A posição geográfica e os incentivos fiscais do estado são outras condicionantes favoráveis para fomentar os centros logísticos e portos da região. “Santa Catarina está estrategicamente posicionada entre os maiores centros produtores e consumidores do Brasil, assim como é próxima dos mercados do Mercosul, que com boa conexão rodoviária, facilita a logística e reduz os custos de transporte. Logo a eficiência operacional como um todo torna-se o grande diferencial competitivo para os portos catarinenses”, acrescenta.



Para desenvolver o planejamento logístico dos clientes com eficiência, a NDI Log possui serviços altamente tecnológicos e inteligentes para reduzir o custo da operação. Com a alta nos fretes originários da Ásia, diante dos conflitos no Oriente Médio, a busca por reduzir custos com soluções do gênero é primordial para sustentar o negócio das empresas importadoras.

“Temos um serviço inteligente e personalizado para cada cliente que é capaz de reduzir a cubagem e, consequentemente, o custo de importação. Isso reflete na sustentabilidade financeira das empresas, visto que a capacidade do contêiner é superior através de nossas soluções de montagem”, garante Silva.



Para acompanhar o aumento de demanda, a NDI Log prevê a criação de uma área de alta segurança para produtos de maior valor agregado, e a expansão de serviços de e-commerce e montagem de produtos. Buscando melhorias no ambiente corporativo, a companhia também implementou investimentos em segurança, capacidade de armazenagem e infraestrutura, como o heliponto e o centro de convivência para colaboradores. “Estas iniciativas não apenas elevam nossos padrões operacionais, mas também reforçam nossa posição competitiva no mercado logístico, demonstrando nosso compromisso com a excelência e a flexibilização às necessidades emergentes dos clientes”, finaliza Fábio.