“Mitos e verdades”: Conselho Tutelar usa cartilhas para debater abusos sexuais em escolas de Brusque

O Conselho Tutelar de Brusque utilizou cartilhas da Coordenadoria Estadual da Infância e da Juventude (CEIJ) para conscientizar os alunos sobre o combate à violência sexual infantil. Também foram apresentadas palestras sobre o tema.

As cartilhas foram utilizadas para debater o tema. Neste ano, 30 mil cartilhas e 2,7 mil cartazes temáticos foram distribuídos em todo o estado.

Adolescente relata abuso durante palestra

Em Brusque, os conselheiros tutelares conduziram apresentações em sete escolas e em um Centro de Educação Infantil.

O Conselho Tutelar destacou que, durante as palestras, um adolescente relatou uma situação de abuso sexual, evidenciando a importância dessas ações para a identificação e encaminhamento de casos reais.

Após verificar a situação, foram tomadas as providências necessárias para proteger o adolescente e sua família.

Mitos e verdades sobre a violência sexual

Na Escola Professora Isaura Gouvea Gevaerd, aproximadamente 70 alunos do 6º ano vespertino participaram das apresentações, que foram divididas em dois turnos.

Durante a palestra, os estudantes discutiram mitos e verdades sobre a violência sexual contra crianças e adolescentes, além de aprenderem estratégias de prevenção ao abuso sexual.

Denunciar casos de abuso

Já na Escola Dom João Becker, cerca de 80 alunos do 6º ano, também em dois turnos, participaram das atividades.

A interação dos alunos foi intensa, com questões relevantes levantadas sobre o tema e um forte enfoque na importância de denunciar casos de abuso sexual.

A participação do Núcleo de Política de Educação, Prevenção, Atenção e Atendimento às Violências na Escola (Nepre) contribuiu para enriquecer as apresentações e reforçar a importância da prevenção e conscientização nas escolas.

Na Escola de Educação Básica Feliciano Pires, alunos de 14 a 16 anos do 1º ano do ensino médio participaram da palestra, que foi realizada em parceria com o Conselho Tutelar e o Serviço de Atenção Integral às Pessoas em Situação de Violência Sexual (SAVS). A atividade incentivou a denúncia de crimes contra grupos vulneráveis e incluiu dinâmicas interativas sobre mitos e verdades relacionados ao abuso sexual. Na Escola de Ensino Fundamental Professora Augusta Dutra de Souza, alunos de 12 a 13 anos do 6º ano fundamental participaram de atividades que incluíram a elaboração de cartazes sobre o tema e a distribuição das cartilhas “Os Super Adultos de Confiança”, da CEIJ.

Direitos das crianças e adolescentes

Na Escola de Educação Básica Osvaldo Reis, com a participação do Nepre, 29 alunos do 6º ano do período matutino discutiram temas como os direitos das crianças e adolescentes segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e os perigos da internet.

Na Escola de Educação Básica João Hassmann, três turmas do 6º ano do período vespertino, somando 70 alunos, participaram das apresentações. Foram discutidos tópicos como o papel do Conselho Tutelar e a importância da escola na prevenção e identificação de casos de abuso. As dinâmicas em grupo permitiram que os alunos discutissem e refletissem sobre mitos e verdades acerca do abuso sexual.

No Centro de Educação Infantil (CEI) Tia Laura, as atividades lúdicas foram direcionadas a crianças de 4 a 5 anos do Pré I e Pré II do período matutino, incluindo contação de histórias e atividades interativas para ensinar sobre privacidade, partes íntimas do corpo e adultos de confiança. Na Escola de Educação Básica Santa Terezinha, alunos de 9 a 10 anos dos anos 3º e 4º vespertino participaram de leituras e dinâmicas que desmistificam o papel do Conselho Tutelar e ensinavam as crianças a se proteger em situações de risco.

As palestras foram conduzidas durante o primeiro semestre deste ano pelos conselheiros tutelares Fernando Santana de Castro, Norberto Boos e Carlindo Monteiro da Silva, bem como pelas conselheiras tutelares Pollianna Gonçalves Silva e Analice Floriani.

Ao final das sessões, diversos exemplares da cartilha “Os Super Adultos de Confiança”, da CEIJ, foram entregues aos alunos para reforçar o aprendizado em casa e na escola.

