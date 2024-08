Aniversário de Brusque, Incanto Trentino e mais: confira nove coisas para fazer no fim de semana em Brusque e região

1. Desfile de aniversário

Aproximadamente 40 grupos participarão do desfile do aniversário de 164 anos de Brusque, que acontece neste domingo, 4, na avenida Cônsul Carlos Renaux. O tema desta edição é “Brusque 164 Anos: Celebrando Sua História”. A abertura oficial começa às 8h30.

2. La Nostra Italia

O Schmitt Buffet e Eventos realiza em agosto mais uma evento o evento La Nostra Italia, valorizando a cultura e a autenticidade dos sabores do país. O evento acontece na noite de 2 de agosto, na Sociedade Santos Dumont, no Santa Terezinha, e terá decoração temática que remete à Itália, iluminação ambiente, música ao vivo e espaços cuidadosamente decorados para que todos se sintam como se estivessem em uma autêntica trattoria italiana. Os ingressos estão à venda no site da OneTicket. A sequência de pratos terá antipasti, arancini, nhoque ao molho de linguiça e bacon com creme de ovos e parmesão. tortei de abobora cabotia ao sugo com camarões rosa, lasanha de filé mignon em fonduta de parmesão, risoto, tiramisù e mais.

3. Incanto Trentino

A trigésima edição da festa Incanto Trentino, em Nova Trento, iniciou nesta quinta-feira, 1º, e tem programação durante todo o fim de semana. O público poderá curtir muita música, gastronomia típica, apresentações culturais, desfile e competições típicas no Centro de Eventos Cremilda Tridapalli. A festa acontece entre os dias 1º e 4 e 8 e 11. A entrada é gratuita para quem for vestido com traje típico e também para todo o público de 17h às 19h na sexta-feira, 2, das 10h às 17h no sábado, 3, e das 10h às 14h no domingo, 4. Nos outros horários, o ingresso custa R$ 25. O evento ainda ganhará as ruas da cidade domingo, 4, com o desfile típico.

4. Festa dos Motoristas de Guabiruba

A 56ª edição da Festa dos Motoristas de Guabiruba, na paróquia São Cristóvão, no Aymoré, acontece neste fim de semana. Na sexta-feira, 2, e sábado, 3, será realizada venda de cuca e cachorro-quente durante todo o dia. No sábado, após a missa, que acontece às 18h, iniciam os serviços de bar e cozinha, e apresentação musical com a banda Champagne. Já no domingo, 4, uma procissão parte da igreja matriz às 8h. Após a missa, que será realizada às 9h30, iniciam os serviços de bar e cozinha e também a apresentação das atrações musicais, Legião Gaúcha e Dany & Rafa.

5. Lançamento de documentário

No sábado, 3, um dia antes do aniversário de Brusque, haverá o lançamento do documentário Sociedade Amigos de Brusque: 70 anos de fundação. O projeto foi aprovado pela lei de incentivo Paulo Gustavo, na categoria audiovisual. Ele contará toda a história do museu, que contém mais de 25 mil fotografias históricas, além de fazer uma homenagem a Ayres Gevaerd, figura essencial no museu e na sociedade. O longa tem pouco mais de 50 minutos de duração e será apresentado às 9h.

6. Encontro vocacional

Para celebrar o mês das Vocações, será realizado neste sábado, 3, no auditório da Paróquia São Luís Gonzaga, o 1º Encontro Vocacional Átrios. O Encontro Vocacional Átrios é gratuito e aberto a todas as idades. Está previsto para iniciar às 14h, com encerramento no fim da tarde, com a celebração da missa. O evento é organizado pelo Serviço de Animação Vocacional Selectplay, com o auxílio dos padres Rodrigo Tascheck, da Paróquia São Luís Gonzaga, e Rodrigo Laufer, do Santuário de Azambuja.

7. Apresentação teatral

Em alusão ao aniversário de Brusque, neste domingo, 4, será realizado uma série de apresentações do espetáculo teatral “Vozes e Memória”. A peça traz contação de histórias através de entrevistas gravadas com moradores antigos de Brusque e região. O evento inicia às 18h, no laboratório de Teatro da Fundação Cultural de Brusque.

8. Stand-up

O primeiro show solo do humorista Rafael Aragão, o Vida de Peão, conta as histórias do chão de fábrica se transformam em relatos hilários que são apreciados por qualquer um. Ele se apresenta nesta sexta-feira, 2, às 20h, no teatro do Cescb, no Centro II. Os ingressos, que custam entre R$ 40 e R$ 80, estão à venda no site Pensa no Evento.

9. Exposição de miniaturas de aviões

Uma exposição de miniaturas exatas de aviões acontece neste sábado, 3, na lanchonete da rodoviária de Brusque, das 7h30 às 13h. O plastimodelismo visa reproduzir, em escala reduzida, aeronaves que participaram de eventos históricos e conflitos militares nas últimas décadas, servindo como fonte de pesquisa e percepção do desenvolvimento das tecnologias envolvidas.

