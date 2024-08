Mais Médicos: 1,4 mil candidatos se inscrevem para apenas 11 vagas na região Sul

Mais médicos

A Secretaria de Comunicação da Presidência da República informa que 1.400 dos 10 mil profissionais inscritos no Mais Médicos optaram por atuar em SC, Paraná ou Rio Grande do Sul, onde só há 11 vagas disponíveis nos três. Em SC apenas nove. O resultado com os selecionados sai dia 12.

Fake news 1

Candidatos em 6 de outubro, atenção: a poucos meses das eleições municipais, as fake news das campanhas são uma das maiores preocupações do eleitor catarinense, gaúcho e paranaense. Conforme levantamento inédito do Observatório Febraban, 65% da população na região já recebeu fake news nas redes sociais e a grande maioria (88%) acha que o político que usa esse expediente deve ser punido.

Fake news 2

A punição mais defendida por 53% das pessoas é a impugnação da candidatura. Outros 13% defendem multa em dinheiro, enquanto 11% acreditam que a suspensão por completo da propaganda eleitoral já seria suficiente.

Konder Reis

O senador Esperidião Amin apresentou requerimento no Senado, anteontem, solicitando a realização de sessão especial destinada a celebrar o centenário de nascimento do político catarinense Antônio Carlos Konder Reis. Nascido em Itajaí em 16 de dezembro de 1924, se vivo, o advogado, economista, museólogo, escritor e político completaria 100 anos neste ano. KR está, para sempre, na história da política brasileira por um papel especial: foi relator-geral da Constituição de 1967 e relator-adjunto da Carta Magna de 1988.

Clima 1

No estudo sobre Risco e Adaptação Climática, apresentado esta semana pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Economia Verde, entre as 84 medidas que podem ser implantadas pelos municípios para diminuir os estragos causados por eventos naturais extremos, uma das principais é fácil de implementar e por custo baixo: expandir suas áreas verdes a partir de soluções baseadas na natureza, como o reflorestamento e plantio de árvores para diminuição das ilhas de calor e redução do escoamento superficial da água e aumento da absorção de águas das chuvas.

Clima 2

O estudo lista que nos últimos 33 anos SC enfrentou mais de 8 mil ocorrências climáticas, que trouxeram cerca de R$ 43 bilhões em prejuízos para o Estado, fora as vidas perdidas e pessoas que ficaram desabrigadas ou desalojadas.

Sem trégua

Folga para bandido? Perguntou o governador Jorginho Mello em rede social, para ele mesmo responder que só neste ano a Polícia Civil prendeu mais que todo o ano de 2022 e que já são 3 mil criminosos na cadeia. “E não vamos parar”, avisa.

Momento olímpico

Enquanto segue a Olimpíada na França, nosso Legislativo estadual também é protagonista como agente transformador através do esporte. Tem em tramitação projetos que estende ao atleta com surdez o benefício financeiro denominado Bolsa Atleta; que institui a política de fomento, diversificação e reconhecimento de modalidades e eventos esportivos, denominada “Mais Esporte” e que cria o Plano Estadual de Esporte, Lazer e Paradesporto. Um prevê que anualmente, em outubro, se celebre a Semana Estadual dos Esportes Eletrônicos.

Catequese matrimonial

Em setembro, o Centro Universitário Católica de SC vai inaugurar um inédito curso de pós-graduação em catequese matrimonial, respondendo ao apelo da Santa Sé para aprimorar a preparação para o matrimônio. À frente do projeto está o padre Eduardo da Costa, professor e vigário judicial do Tribunal Eclesiástico da Diocese de Joinville, e o professor André Parreira, uma autoridade reconhecida na área.

O “pobre”

Sentimentos irracionais afloram ao se saber que Igor Sauceda, motorista e dono de um Porsche que atropelou e matou um motociclista na cidade de São Paulo, na madrugada de segunda-feira, dono de um bar badalado, recebeu seis parcelas de R$ 600 e outras duas de R$ 300 em 2020, de auxilio emergencial. No ano seguinte, foram sete parcelas de R$ 150.

Strofonoff

O Festival do Strogonoff Maria de Lourdes Tancredo, evento dos mais concorridos no calendário social e filantrópico de Florianópolis, ocorrerá novamente no Lira Tênis Clube, na noite de 28. A grande variedade de sabores será preparada e servida por mais de 40 estrogonofeiros, entre profissionais da gastronomia, médicos, empresários, jornalistas, gourmets e gourmands da região. A renda será revertida a entidades assistenciais.