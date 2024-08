Homem fica gravemente ferido após capotamento em Botuverá

Um homem de 35 anos ficou gravemente ferido após capotar o carro na madrugada desta sexta-feira, 2, na rodovia Pedro Merizio, em Botuverá. O acidente aconteceu por volta de 5h.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu na altura do bairro Pedras Grandes. O homem, que conduzia um Corsa, foi encontrado fora do veículo, apresentava escoriações no rosto e nos braços e corte no crânio, com forte hemorragia, além de suspeita de traumatismo craniano.

Os bombeiros realizaram curativos e iniciaram o transporte ao Hospital Azambuja. Durante o deslocamento, o Samu encontrou a ambulância. A guarnição avançada, então, realizou a estabilização da vítima, administrou medicação e acompanhou o deslocamento ao hospital.

O local do acidente ficou aos cuidados da Polícia Militar até a chegada da Polícia Rodoviária Estadual (PRE).

