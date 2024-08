Trio é conduzido à delegacia após trazer carro furtado em Camboriú para Brusque de guincho

Na madrugada desta sexta-feira, 2, três homens foram conduzidos a delegacia após trazer um carro furtado para Brusque. O caso aconteceu por volta das 00h40.

Segundo o relatório da Polícia Militar, a equipe recebeu informações de que um Astra, furtado em Camboriú na quinta-feira, estava vindo em direção à Brusque.

Os policiais foram até a rodovia Antônio Heil, no bairro Santa Terezinha, para abordar o veículo. Ele estava sendo transportado por um guincho.

O condutor informou que havia sido contratado para buscar o carro no bairro Itaipava, em Itajaí, e que iria deixar o veículo em uma oficina mecânica no Limeira.

Ele também disse que iria receber R$ 200, via Pix, para fazer o serviço. No guincho, estavam outros dois homens que confirmaram a versão do motorista.

Todos foram conduzidos à delegacia de Polícia Civil para esclarecimento dos fatos.

