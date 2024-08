As condições do tempo previstas para o primeiro fim de semana de agosto prometem ter os termômetros como protagonistas em Brusque e nas demais cidades no Vale do Itajaí, devido ao aquecimento que pode superar a marca dos 27°C, especialmente no domingo, 4.

Para esclarecer e trazer detalhes abrangentes sobre o tema, consultamos então o meteorologista Piter Scheuer, que gentilmente compartilhou conosco um boletim informativo.

Confira a nota emitida pelo profissional logo após a foto exposta a seguir.

O tempo na sexta-feira

*Boletim: Piter Scheuer >>

Queremos iniciar este boletim informativo falando sobre esta sexta-feira, que não afasta o risco de garoa ocasional para Brusque e todas as cidades situadas no Vale do Itajaí. Embora a possibilidade seja muito baixa, ela não pode ser descartada.

O dia deve seguir então sob uma maior cobertura de nuvens, ofuscando aberturas mais prolongadas de sol, que devem se limitar a curtos períodos.

As temperaturas tendem a se manter dentro de uma faixa bem agradável, variando entre 21 a 23°C na região.

O tempo no fim de semana

Ao avançarmos para o fim de semana, o destaque fica por conta dos termômetros, que devem apresentar aquecimento. As temperaturas em Brusque e várias cidades da região podem superar a marca dos 27ºC, especialmente no domingo.

A propósito, esses dois dias tendem a apresentar maiores aberturas de sol, diante do risco de chuva diminuindo bastante, favorecendo amplamente as atividades externas para quem planeja atividades, seja a trabalho ou lazer.

De momento, é o que temos a informar, com base nas últimas atualizações dos modelos meteorológicos.

*Com informações: Pier Scheuer/Meteorologista

Mais notícias após anúncios

Queremos agora apresentar os parceiros comerciais que apoiam o trabalho do Blog do Ciro Groh. Sem esses anunciantes, esta matéria esta matéria não estaria chegando até você.

Conheça então, cada um deles nos banners abaixo e clique para descobrir os produtos e serviços que oferecem.

Oferecimento:

Leia também:

1. Descubra quem é a jovem cavaleira que está então conquistando as ruas de Brusque

2. VÍDEO – O paraíso que pode então desaparecer sob as águas da barragem de Botuverá

O tempo na madrugada

Prosseguindo com a edição desta sexta-feira, continuamos focados nas atualizações meteorológicas.

Agora, destacamos o monitoramento então realizado na última madrugada na região de Brusque.

A tabela a seguir resume as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer de hoje em cada local mencionado no anexo (destacado em vermelho).

Vale ressaltar que houve apenas ocorrências de chuva leve durante o período da meia-noite até as primeiras horas do dia (indicado em azul).

• Ajude a manter as estações meteorológicas de Ciro Groh contribuindo então com qualquer valor via Pix, através da chave: [email protected]

Fotos dos leitores

Para encerrar esta seção com chave de ouro, convidamos você a apreciar as deslumbrantes paisagens então compartilhadas pelos nossos leitores.

Essas imagens capturam a mágica do amanhecer desta sexta-feira em cada local mencionado nas legendas.

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

1 de 13

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

1 de 10

• Receba diretamente no seu WhatsApp os conteúdos do Blog do Ciro Groh.

Basta adicionar o número (47) 9 9151-7115 na sua lista de contatos e enviar uma mensagem com OK