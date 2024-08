Sociedade do Pelznickel será atração no maior evento do turismo nacional no Rio de Janeiro

A Sociedade do Pelznickel de Guabiruba levará a tradição do Papai Noel do Mato ao Salão do Turismo, que será realizado no Rio de Janeiro, entre os dias 8 a 11 de agosto.

Esta é a primeira vez que a Sociedade participa do evento, representando a cultura de Guabiruba em um dos maiores encontros de turismo do país. O convite para o evento foi feito pela Secretaria Municipal de Turismo.

“Estamos muito empolgados com a oportunidade de mostrar a tradição do Pelznickel para todo o Brasil e até mesmo para outros países. Acreditamos que o evento será uma excelente oportunidade para promover a tradição, compartilhar experiências e colocar Guabiruba na rota do turismo nacional por meio do Pelznickel”, destaca o vice-presidente da Sociedade do Pelznickel, Jocimar Fischer.

Além dele, a Sociedade do Pelznickel também será representada no evento por Rodrigo Vanelli e Vandrian Fael Kohler.

De acordo com ele, o convite para participar do Salão do Turismo foi recebido há três semanas. Desde então, diversas reuniões têm sido realizadas para alinhar estratégias e garantir que tudo ocorra da melhor forma possível. Os detalhes da participação da Sociedade do Pelznickel são tratados em conjunto com a Secretaria de Turismo de Guabiruba, a Secretaria Estadual de Turismo e a Governança Regional de Turismo (IGR).

Logística e Participação

A viagem dos Pelznickels para o Rio de Janeiro começa na terça-feira, 6, com embarque terrestre em Balneário Camboriú e chegada prevista na madrugada da quarta-feira, 7.

A montagem do stand de Santa Catarina será realizada no mesmo dia, e as apresentações dos Pelznickels estão previstas para ocorrer em horários pré-estabelecidos, de 8 a 11 de agosto, com interação contínua dos personagens no stand do Estado.

O retorno está marcado para o dia 11 de agosto, às 15h, com previsão de chegada em Balneário Camboriú na manhã de segunda-feira, 12.

De acordo com a secretária de turismo de Guabiruba, Letícia Morgana Fischer, a participação da Sociedade do Pelznickel no evento é fruto de um esforço conjunto de diversas entidades.

O transporte até o Rio de Janeiro será pago pelo Sebrae, por meio de uma parceria entre a entidade e a Secretaria Estadual de Turismo, a hospedagem e alimentação será custeada pelo Consórcio Intermunicipal do Vale do Itajaí (Cimvi) e demais custos pela própria Sociedade do Pelznickel.

O transporte local, brindes e material promocional serão pagos por recursos da Secretaria de Turismo de Guabiruba. Bolachas artesanais do Pelznickel e chocolates para degustação serão viabilizados a partir de uma parceria entre o Poder Público Municipal e empresários locais.

Esta é a segunda vez que Guabiruba participa do evento. “Durante o Salão do Turismo, Guabiruba vai se destacar ao apresentar o Pelznickel, em um espaço planejado para divulgar as experiências do Estado para o mercado turístico nacional e internacional. Esta participação visa ampliar a visibilidade do município, fortalecer conexões com profissionais do setor e atrair visitantes interessados nas experiências culturais e turísticas que a cidade tem a oferecer”, afirma.

A secretária comenta ainda, que a presença no evento é uma oportunidade de cumprir a meta do artigo 7º da lei 1657/2018 (Plano de Desenvolvimento Integrado do Turismo Sustentável (PDITS)), que busca o reconhecimento nacional de Guabiruba como a Terra do Pelznickel até 2025.

Tradição e Cultura

A participação da Sociedade do Pelznickel no Salão do Turismo não é apenas uma oportunidade de divulgação, mas também uma maneira de preservar e promover esta importante tradição de origem alemã.

“Estamos tomando todos os cuidados necessários para garantir que a essência da tradição seja verdadeiramente transmitida, para que o público não veja o Pelznickel como uma fantasia, mas como um verdadeiro personagem natalino da tradição que preservamos em nossa região. Estou bastante ansioso para ver a reação do público. Os outros representantes do estado que participarão do evento também estão bastante empolgados com nossa presença”, ressalta Jocimar Fischer.

O stand de Santa Catarina contará com um espaço de 333 m² e com a participação de diversos municípios do Estado, promovendo o turismo e as comidas típicas da região por meio de degustações. A expectativa é que mais de 150 mil pessoas visitem o salão este ano, proporcionando uma visibilidade significativa para a cultura do Pelznickel.

“Santa Catarina é o único estado a organizar sua participação por meio das Instâncias de Governanças Regionais de Turismo, facilitando a inclusão das Secretarias Municipais de Turismo no evento. Assim, a participação de Guabiruba no Salão do Turismo foi viabilizada, com o objetivo de destacar a rica tradição do Pelznickel e promover a cultura local”, finaliza a secretária.

