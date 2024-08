Eleições 2024: João Martins e Nik Imhof devem formar chapa para disputa pela prefeitura de Brusque

O grupo de oposição formado por vários partidos de direita para as eleições de outubro deve formar chapa com João Martins (PSD) e Nik Imhof (MDB).

Além dos dois partidos, a coligação também deve incluir ainda o União Brasil, que tinha Alessandro Simas como pré-candidato a prefeito — ele ficou em segundo lugar na eleição de 2023 –, mas deve abrir mão para apoiar a chapa de João e Nik. Outras siglas podem se juntar ainda nos próximos dias.

Nas redes sociais, o MDB já convida seus filiados a participar da convenção do PSD na segunda-feira, 5, na Sociedade Santos Dumont.

A coligação, portanto, coloca no mesmo grupo os aliados dos ex-prefeitos Ari Vequi (MDB) e Ciro Roza (PSD), que haviam rompido relações logo no início do governo Jonas Paegle.

