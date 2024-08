Eleições 2024: conheça os princípios editoriais da cobertura do jornal O Município

O jornal O Município, do Grupo O Município, tem o compromisso permanente de publicar conteúdo relacionado às eleições de outubro que atenda rigorosamente à ética, à fidelidade da informação e à absoluta imparcialidade e equilíbrio.

Durante o período que antecede as eleições de 2024, O Município reafirma a sua linha editorial, com o objetivo de levar aos leitores uma ampla cobertura do pleito.

O propósito é contribuir para o engrandecimento do debate político e oferecer aos eleitores um conteúdo relevante que favoreça a tomada de decisão na hora do voto.

Por essa razão, publicamos as normas editoriais que serão seguidas ao longo de todo o processo eleitoral:

1. A cobertura jornalística tem o objetivo de oferecer aos eleitores informações que os auxiliem a tomar livremente suas decisões de voto;

2. A produção de conteúdos sobre o processo eleitoral procurará estimular diálogos construtivos, que promovam a democracia, o interesse público e a melhoria das condições de vida em nossa comunidade;

3. A conduta editorial do jornal se pautará rigorosamente pelas regras determinadas pela Justiça Eleitoral. Dúvidas serão dirimidas pelo setor jurídico da empresa;

4. O Município e seus jornalistas não têm partido ou candidato. O espaço jornalístico destinado a cada concorrente será isonômico, conforme as leis em vigor;

5. Jornalistas da empresa, que já têm como regra a exclusividade no trabalho, não poderão trabalhar em campanhas eleitorais sob nenhuma hipótese;

6. Eventuais viagens para cobertura jornalística serão custeadas pelo próprio jornal ou por entidades parceiras;

7. Nos meios digitais e perfis de redes sociais administrados por O Município, o jornal se reserva ao direito de excluir comentários ofensivos, assim como propaganda de candidatos que sejam indevidamente publicadas;

8. Durante o período eleitoral, não serão publicados artigos de candidatos nos espaços de opinião regulares do jornal. Da mesma forma, não serão aceitos textos de terceiros que apoiem ou ataquem candidaturas ou partidos políticos. As manifestações dos candidatos se darão nos espaços editoriais adequados, quando for o caso, a convite do jornal;

9. Os jornalistas de O Município poderão participar na organização de debates e entrevistas promovidos por entidades parceiras, de reconhecida credibilidade e sem vínculos político-partidários;

10. O Município não cede ou comercializa material de arquivo para campanhas eleitorais e desautoriza que o material produzido seja usado em propagandas eleitorais;

11. Somente serão publicadas pesquisas eleitorais eventualmente encomendadas por O Município ou parceiros, devidamente registradas na Justiça Eleitoral e com instituto de reconhecida credibilidade. Portanto, não serão divulgados levantamentos contratados por partidos ou candidatos.

Cláudio José Schlindwein

Diretor geral do Grupo O Município

Andrei Paloschi

Diretor de Jornalismo e Operações do Grupo O Município

Marcelo Reis

Editor-chefe do jornal O Município

