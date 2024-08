Comissão Organizadora lança logomarca dos 150 anos da Grande Imigração Italiana em Santa Catarina

Na noite desta quinta-feira, 1º de agosto, a Comissão Organizadora dos Festejos dos “150 anos da Grande Imigração Italiana em Santa Catarina 1875-2025” lançou oficialmente a logomarca das comemorações. O evento aconteceu em Brusque, no Colégio Cônsul Carlos Renaux.

A cerimônia contou com a presença da Cônsul Geral da Itália para os estados do Paraná e Santa Catarina, Eugenia Tiziana Berti, além de prefeitos da região, representantes de círculos italianos, membros dos Comitês dos Italianos no Exterior e outras autoridades.

“O lançamento da logomarca (que simboliza um moinho), a identidade visual das festividades dos 150 anos da Grande Imigração Italiana no Brasil, mostra a seriedade, o empenho e cuidado que se está tendo para que as comemorações, que ocorrerão em 2025, estejam à altura dos bravos imigrantes italianos e de todos que lutam para manter e difundir a cultura italiana em Santa Catarina”, explica o deputado estadual Dr. Vicente Caropreso, coordenador da comissão organizadora.

O parlamentar também coordena a Frente Parlamentar Santa Catarina – Itália na Assembleia Legislativa.

“Nós, do colégio, nos sentimos orgulhosos e privilegiados de lançar a logomarca em nosso território. Essa ocasião não é somente um marco, mas também uma oportunidade para reconhecer e valorizar o trabalho dos imigrantes italianos em Santa Catarina”, complementou Otto Grimm, diretor do Colégio Cônsul.

Brusque e a Colônia

Brusque foi o local da Colônia Itajahy-Príncipe Dom Pedro, marcando o início da grande imigração italiana no estado com a chegada da primeira leva de imigrantes em 4 de julho de 1875. Essa leva consistia de 108 colonos vindos de diversas regiões da Itália, incluindo trentinos, vênetos e lombardos.

Atualmente, o Brasil é o país com o maior número de descendentes de italianos no mundo, e Santa Catarina é o segundo estado brasileiro com a maior população de descendentes, representando quase 70% da população.

Além disso, mais de 100 mil catarinenses possuem cidadania italiana. “Esses números refletem os fortes laços de sangue que unem nossos países”, frisa o deputado.

