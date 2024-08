Torcedor do Vasco que tentou matar adversário na Arena Joinville é condenado após mais de dez anos

Naohiro de Lira Tamura, torcedor do Vasco da Gama-RJ acusado de tentar matar um torcedor do Athletico Paranaense-PR durante um jogo do Campeonato Brasileiro na Arena Joinville, foi condenado a quatro anos de prisão em Joinville nesta quinta-feira, 1º.

Em 2013, uma partida de futebol entre os clubes, válida pela última rodada do Campeonato Brasileiro daquele ano, acabou em uma briga generalizada na Arena Joinville, com dezenas de pessoas feridas. Entre as vítimas, um torcedor da equipe paranaense, que durante a confusão levou um soco e desmaiou. Enquanto estava desacordado, um integrante da torcida vascaína o agrediu com pisões e chutes.

O episódio, ocorrido há mais de dez anos em Joinville, terminou na condenação de Naohiro. Na época dos fatos, ele foi denunciado pelo Ministério Público de Santa Catarina (MP-SC) por tentativa de homicídio duplamente qualificado — motivo fútil e emprego de recurso que impossibilitou a defesa da vítima.

Relembre o caso

Conforme relata a ação penal pública ajuizada pelo MP-SC, no dia 8 de dezembro de 2013, na Arena Joinville, durante o jogo de futebol entre os clubes Athletico Paranaense — que ainda era Atlético Paranaense na época — e Vasco da Gama, começou uma briga generalizada nas arquibancadas entre torcedores dos dois clubes. Eles invadiram as linhas divisórias das torcidas e partiram para o embate físico.

Segundo consta nos autos, durante a confusão, um torcedor do Athletico recebeu um soco no rosto, que o fez cair desacordado entre as duas fileiras das arquibancadas. Naohiro, ao perceber que a vítima estava caída, sem reação, se aproximou e deu um pisão na nuca dela para quebrar o pescoço.

A denúncia descreve, ainda, que, mesmo diante da presença da Polícia Militar, que chegava ao estádio para separar os torcedores, Naohiro chutou a cabeça da vítima, que permanecia imóvel. A morte só não ocorreu porque a Polícia Militar começou a disparar tiros de borracha na direção do acusado, o que o impediu de continuar as agressões contra a vítima, que foi retirada do local.

A condenação

O promotor de Justiça Marcelo Sebastião Netto de Campos, titular da 23ª Promotoria de Justiça da Comarca de Joinville, sustentou que “a tentativa de homicídio foi praticada por motivo fútil, devido à mera divergência e intolerância aos torcedores do time adversário”. Ele disse que o acusado agrediu a vítima violentamente enquanto estava caída e desacordada, não podendo esboçar qualquer reação defensiva.

Os jurados acolheram as teses do Ministério Público e a pena foi fixada em quatro anos, dez meses e cinco dias de reclusão em regime fechado. O réu foi ouvido e acompanhou o julgamento por videoconferência por cumprir pena no Rio de Janeiro por crime cometido em 2019. Cabe recurso da decisão, mas o réu não terá direito de recorrer em liberdade.

Condenação por outros crimes

Em 2019, Naohiro de Lira Tamura, com outros dois torcedores do Vasco da Gama, foi condenado a 18 anos de reclusão pela morte de um torcedor flamenguista de 24 anos. O crime ocorreu em outubro de 2017, após uma briga entre as duas torcidas organizadas em Tenente Jardim, Niterói (RJ), horas antes de o jogo começar.

