Mãe de jovem que morreu em acidente na Antônio Heil organiza manifestação para cobrar melhorias na rodovia

Elaine Cristina de Souza, mãe do jovem que morreu em um acidente na rodovia Antônio Heil, está organizando uma manifestação para cobrar melhorias na rodovia. A ação acontecerá na próxima quarta-feira, 7, em frente à empresa Sest Senat, em Itajaí, às 16h.

Dentro os pedidos de melhorias estão a conclusão das obras na rodovia, principalmente do quilômetro 0 ao 12. Elaine diz que, nesse trecho, a velocidade máxima permitida é 60 km, limite não respeitado pelos condutores.

“É alarmante o número de vítimas nos últimos meses nesta rodovia e o descaso das autoridades para tomar providências. Como mãe de uma vítima e cidadã, me sinto no papel social de abraçar essa causa que é de todos”, conta ao O Município.

Além disso, a ação também irá cobrar instalação de câmeras de monitoramento, redutores de velocidade, passarelas e lombadas eletrônicas.

Elaine conta que criou uma enquete no perfil do Instagram para as pessoas confirmarem a presença na manifestação. Ela diz que, até o momento, cerca de 270 pessoas irão. Além disso, ela envia convites para empresas localizadas na rodovia.

Morte do filho em acidente na rodovia

Hugo faleceu no dia 3 de junho após o carro de aplicativo em que ele era passageiro colidir contra um poste.

O acidente aconteceu por volta de 17h30. O carro era um Ford Ka, com placas de Itajaí.

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), o motorista, de 38 anos, tentou desviar após um outro carro, que não foi identificado, “cortar” a sua trajetória, mas perdeu o controle e acabou se chocando com o poste.

O Samu fez o atendimento médico ao motorista. A Polícia Civil, a Polícia Científica, o Instituto Geral de Perícias e a Celesc também foram acionadas.

Estudante universitário

O jovem cursava Ciências Biológicas na Univali. O Diretório Central dos Estudantes da universidade emitiu uma nota de pesar.

“É com muita tristeza que o DCE Univali recebe a notícia da partida precoce de Hugo Gabriel, acadêmico do curso de Ciências Biológicas. Que nesse momento de dor, o coração de todos os familiares e amigos se preencha com força, conforto, boas lembranças e paz para enfrentar esse momento difícil”.

Leia também:

1. Homem fica gravemente ferido após capotamento em Botuverá

2. Points de Brusque: reviva a história de 14 boates e bares icônicos da cidade

3. Motociclista fica ferido após acidente com carro na Beira Rio, em Brusque

4. Aniversário de Brusque, Incanto Trentino e mais: confira nove coisas para fazer no fim de semana em Brusque e região

5. Eleições 2024: conheça os princípios editoriais da cobertura do jornal O Município



Assista agora mesmo!

Points de Brusque: reviva as noites inesquecíveis de locais que foram pontos de encontro da cidade: