Homem que estava no banco de trás de carro morre após colisão com poste na rodovia Antônio Heil

Um homem morreu após um carro bater em um poste na rodovia Antônio Heil, em Itajaí, na tarde desta segunda-feira, 3. O acidente aconteceu por volta de 17h30.

O veículo envolvido no acidente é um Ford Ka, com placas de Itajaí. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), o motorista, de 38 anos, tentou desviar após um outro carro – que não foi identificado – “cortar” a sua trajetória, mas perdeu o controle e acabou se chocando com o poste. Segundo os bombeiros, o homem que morreu estava no banco de trás.

O Samu fez o atendimento médico ao motorista. A Polícia Civil, a Polícia Científica, o Instituto Geral de Perícias e a Celesc também foram acionadas.

Leia também:

1. Mulher fica ferida após carro sair da pista e capotar em rodovia em São João Batista

2. Frio úmido por um dia: veja o porquê na previsão climática da semana em Brusque

3. Bebê de 4 meses machuca a cabeça após homem agredir a companheira no Santa Luzia

4. Um século de história: Convento Sagrado Coração de Jesus, de Brusque, completa 100 anos de fundação

5. É campeão! Confira os vencedores de todas as categorias da Fenajeep 2024

Assista agora mesmo!

Encontro de senhoras dá origem à comunidade luterana na Lorena | Templos de Guabiruba: