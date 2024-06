Tweet no Twitter

O verão europeu de 2024 será movimentado com a Eurocopa da UEFA. Entre os dias 14 de junho e 14 de julho, a Alemanha recebe a 17ª edição do torneio entre seleções mais importante do futebol do velho continente, e será possível assistir a todos os jogos ao vivo, tal como acontece na Liga dos Campeões .

Com presença marcada de grandes jogadores e equipes, a promessa é de semanas recheadas de bons jogos e muita emoção dentro das quatro linhas. Para não perder nenhum detalhe dos principais confrontos desde a primeira fase, é importante ficar de olho nos canais de TV e meios de streaming que irão transmitir o torneio. Abaixo um guia completo para quem deseja assistir ao vivo todos os confrontos!

Como será a Eurocopa de 2024?

Em sua 17ª edição, a Eurocopa promete novidades. Sediada pela Alemanha em 2024, o torneio reúne 24 equipes que brigam pelo troféu. Na primeira fase, 6 grupos de 4 definem os 16 melhores times, que vão diretamente para as oitavas de final. Abaixo os grupos:

GRUPO A: Alemanha, Escócia, Hungria, Suíça

GRUPO B: Espanha, Croácia, Albânia, Itália

GRUPO C: Dinamarca, Inglaterra, Sérvia, Eslovênia

GRUPO D: França, Holanda, Áustria, Polônia

GRUPO E: Bélgica, Eslováquia, Romênia, Ucrânia

GRUPO F: Turquia, Portugal, Geórgia , República Tcheca

Apesar do favoritismo como anfitrião, a seleção alemã tem pela frente a ingrata missão de segurar times poderosos. França, Inglaterra, Espanha e a Seleção Portuguesa de CR7 chegam como candidatos ao título de um torneio que promete fortes emoções. Mais sobre o calendário e os horários das partidas a seguir!

Calendário de jogos da Eurocopa em 2024

A Eurocopa começa no dia 14 de junho, e o jogo de abertura será entre Alemanha e Escócia. Jogando diante dos seus torcedores, a equipe de Julien Nagelsmann tenta começar com o pé direito na busca pelo tetracampeonato.

A partir do sábado (15), os torcedores poderão acompanhar até três jogos por dia, com partidas que irão movimentar os três horários da grade de programação elaborada pela administração da UEFA.

Quais são os horários dos jogos da Euro?

Antes mesmo de conferir onde assistir aos jogos da Euro, é importante ficar de olho na grade de horários dos confrontos. Como as partidas irão acontecer na Alemanha, os fãs do futebol europeu no Brasil precisarão ficar atentos ao fuso horário.

Nesta edição de 2024, a Eurocopa terá três horários padronizados para a escala de todas as suas partidas: 10h, 13h e 16h (horários de Brasília). Ou seja, os brasileiros poderão assistir aos confrontos sem maiores problemas.

Onde vai passar a Eurocopa 2024 ao vivo?

No Brasil, os canais de TV do Grupo Globo estarão fazendo a transmissão da Eurocopa 2024, porém algumas partidas devem ter transmissão exclusiva nos canais fechados como o SporTV.

Os fãs do esporte que queiram acompanhar os jogos de futebol da Euro 2024 pelo YouTube em diferentes dispositivos tais como smartphones, tablets ou laptops em tempo real, podem fazê-lo via Cazé TV que já anunciou ter os direitos dos jogos todos comprados.

Dicas para assistir à Euro ao vivo na TV ou no celular

Para quem quer assistir e apostar na Eurocopa de maneira prática, vale a pena ficar atento aos horários de cada uma das partidas e definir a programação do dia. Alguns jogos poderão ser acompanhados pela TV; para outros, pode valer a pena investir nos smartphones.

Como todas as partidas da Eurocopa acontecem no horário comercial dos brasileiros, é provável que os compromissos longe de casa possam levantar problemas para quem quer assistir aos clássicos ao longo do dia, porém se pode sempre encontrar algum local público onde assistir por alguns momentos um jogo.

Alternativamente, durante a semana, com o YouTube instalado no celular ficará mais fácil acompanhar os jogos pela Cazé TV, transmissora oficial da competição. Ou então baixar o app Globoplay e assinar o pacote fechado para não perder nenhum lance.

Dicas para assistir aos jogos da Eurocopa ao vivo

Todos os jogos da Eurocopa 2024 vão contar com transmissão ao vivo e gratuita na TV ou em dispositivos móveis. Para assistir aos confrontos, é importante saber qual é o canal que irá transmitir a partida e depois é só montar um cronograma para acompanhar o duelo:

Conferir onde assistir ao jogo ao vivo (TV fechada, aberta ou streaming) Revisar o horário da partida Selecionar a melhor opção para assistir (televisão ou dispositivos móveis)

Se pode deixar para buscar onde assistir ao jogo ao vivo horas antes do apito inicial. Assim, será possível se encontrar com mais facilidade quais serão os canais responsáveis pela transmissão em tempo real do confronto selecionado.

Resta aguardar as novidades

Durante um mês, os apaixonados pelo futebol internacional poderão se aventurar com tudo o que a Eurocopa 2024 promete dentro e fora de campo. Além de contar com grandes jogos, a competição também deve movimentar o mercado de apostas online nos principais sportsbooks disponíveis no Brasil.

Para aproveitar ao máximo tudo o que as previsões nos jogos da Eurocopa podem oferecer, é importante avaliar os dados estatísticos das equipes que vão entrar em campo, acompanhar as notícias em tempo real sobre jogadores e elencos e não esquecer de buscar sempre as melhores odds. Bom jogo!