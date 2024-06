Identificado homem que morreu após colisão de carro com poste na rodovia Antônio Heil

Foi identificado como Hugo Gabriel de Souza Braga, de 19 anos, o homem que morreu após uma colisão de carro na rodovia Antônio Heil, em Itajaí, na noite da segunda-feira, 3. Ele era passageiro de um carro de aplicativo.

Hugo cursava Ciências Biológicas na Univali. O Diretório Central dos Estudantes da universidade emitiu uma nota de pesar.

“É com muita tristeza que o DCE Univali recebe a notícia da partida precoce de Hugo Gabriel, acadêmico do curso de Ciências Biológicas. Que nesse momento de dor, o coração de todos os familiares e amigos se preencha com força, conforto, boas lembranças e paz para enfrentar esse momento difícil”.

O acidente

O acidente aconteceu por volta de 17h30. O veículo envolvido no acidente é um Ford Ka, com placas de Itajaí.

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), o motorista, de 38 anos, tentou desviar após um outro carro – que não foi identificado – “cortar” a sua trajetória, mas perdeu o controle e acabou se chocando com o poste.

O Samu fez o atendimento médico ao motorista. A Polícia Civil, a Polícia Científica, o Instituto Geral de Perícias e a Celesc também foram acionadas.

