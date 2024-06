A previsão do tempo, direcionada para Brusque e outras cidades do Vale do Itajaí, antecipa uma terça-feira, 4, diante da presença do clima típico de inverno.

Sendo assim, o protagonista das condições meteorológicas esperadas para a região tende a ser o frio, caracterizado então por temperaturas esperadas abaixo de 17 a 18°C no decorrer do dia.

No entanto, além dos casacos e cachecóis, que serão indispensáveis, o guarda-chuva também deve estar à mão.

Isso ocorre porque a maior cobertura de nuvens tende a trazer o risco de chuviscos, intensificando assim a sensação térmica.

Para mais detalhes sobre esta síntese apresentada acima, buscamos a expertise do especialista da Climaterra, Ronaldo Coutinho.

Além de detalhar minuciosamente a previsão para esta terça-feira, ele também fornecerá uma visão prévia do que esperar para o restante da semana. A seguir, encontra-se o boletim emitido por ele.

Terça-feira com frio

Iniciando este boletim com a previsão do tempo para Brusque e todo o Vale do Itajaí nesta terça-feira, antecipamos que o dia será marcado pela predominância do frio, com temperaturas máximas não ultrapassando os 17 a 18°C.

No entanto, essa sensação invernal será intensificada ainda mais pelo ambiente úmido.

Além de casacos, os moradores da região devem estar preparados com guarda-chuvas, pois há risco de chuviscos isolados em momentos imprevisíveis.

A cobertura de nuvens será significativa, podendo ofuscar o brilho do sol durante o dia, que, se aparecer, será por curtas aberturas.

Frio restrito às noites e madrugadas

Avançando com as projeções e considerando um período mais adiante, os simuladores indicam o retorno do tempo seco na sequência da semana.

Em termos práticos, a partir de quarta-feira, o sol deve marcar presença sobre Brusque e região por períodos mais prolongados.

Consequentemente, o frio passa a ficar restrito às noites e madrugadas, diante de mínimas noturnas entre 8 e 15°C, dependendo da altitude de cada cidade.

Com a promessa de mais sol, as tardes ficam mais agradáveis, com temperaturas então variando entre 23 e 26°C.

A princípio, não há previsão de chuva, pelo menos nos próximos quatro a cinco dias após esta terça-feira.

*Com informações: Climaterra

Terça-feira na madrugada

Dando continuidade à nossa cobertura editorial, abordaremos agora o monitoramento das condições do tempo em Brusque durante a madrugada desta terça-feira.

As informações foram então fornecidas pela rede Groh Estações.

Na tabela a seguir, apresentamos as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer, destacadas em vermelho para cada local monitorado.

Adicionalmente, a apuração mostra que algumas áreas tiveram leve garoa, observada entre o período de meia-noite até as primeiras horas da manhã, como ressaltado em azul. Acompanhe.

Fotos dos leitores

Para finalizar esta reportagem, convidamos você a apreciar as paisagens estonteantes então compartilhadas por nossos leitores.

Cada fotografia reflete o amanhecer desta terça-feira, desvendando a beleza única de cada lugar, conforme descrito em suas legendas correspondentes.

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry

1 de 15

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi

1 de 6

