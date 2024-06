Homem procurado pela Polícia Federal é preso no Jardim Maluche, em Brusque

Um homem de 48 anos, procurado pela Polícia Federal, foi preso no bairro Jardim Maluche, em Brusque, na tarde da segunda-feira, 3. A prisão ocorreu por volta das 15h26.

A Polícia Militar, junto com a PF, realizou a prisão do homem pelos crimes de tráfico de drogas e organização criminosa. Ele foi conduzido ao complexo penitenciário do Vale de Itajaí.

