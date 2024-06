Reforma da escola João Boos, em Guabiruba, segue sem andamento

A reforma na Escola de Ensino Médio João Boos, em Guabiruba, é, por enquanto, apenas uma promessa. A obra esperada pela comunidade há mais de dez anos ainda está em fase de processo licitatório, após os envelopes com as propostas terem sido abertos em abril deste ano.

A reportagem do jornal O Município procurou a Secretaria de Estado da Educação (SED), a Coordenadoria Regional de Educação de (CRE) e a diretoria da escola, e solicitou uma visita à escola para verificar o atual estado de conservação, já que, há anos, a comunidade escolar tem reclamado da estrutura. O pedido, no entanto, foi negado em todos os contatos realizados.

Após diversas tentativas, a assessoria da Secretaria de Estado da Educação negou autorização para a reportagem visitar o local e enviou uma nota (confira texto completo no fim da reportagem), afirmando que “no momento, está sendo cumprido o prazo legal para defesa e contrarrazões” no processo licitatório.

A coordenadora regional de educação, Flávia D’Alonso, afirmou somente que “a imprensa está convidada a ir lá quando a obra estiver finalizada”, no entanto, não informou prazo para a conclusão da reforma.

A diretoria da escola afirmou que a permissão para visitar a escola é feita pela CRE, que repassou a solicitação à assessoria da SED, que negou a visita.

A Prefeitura de Guabiruba também não possui muitas informações sobre a reforma da escola. O prefeito Valmir Zirke esteve com o governador Jorginho Mello na semana passada, durante a 30ª Fenajeep, e o questionou sobre o tema, mas o governador não possuía muitas informações concretas sobre o caso.

Mais de dez anos de espera

A espera da comunidade guabirubense pelas obras da escola já ultrapassa uma década. Demanda antiga do município, em 2013, um plano de renovação estava em andamento, mas à época o governador Raimundo Colombo, em visita à escola, sugeriu que a reforma fosse substituída por uma nova estrutura.

O espaço também sofreu diversos problemas de infraestrutura ao longo dos anos. Em 2021, um dos blocos foi interditado devido à condição precária do local. Além disso, aparelhos de ar condicionado foram instalados nas salas, mas nunca foram usados por problemas na rede elétrica.

No ano passado, em novembro, última vez que foi possível visitar a escola e observar a estrutura, a situação estava complicada. O longo imbróglio que envolve a João Boos fez com que a diretoria realizasse uma série de adaptações nos últimos anos, inclusive funcionamento de turmas em outros endereços.

Na época, apenas cinco salas estavam disponíveis, e o ginásio teve que ser utilizado também para outras estruturas, incluindo uma outra sala, refeitório e depósito. Uma parte da escola, inclusive esteve interditada por causa da fragilidade da estrutura.

Confira nota enviada pela SED na íntegra:

“A Secretaria de Estado da Educação, através da Coordenadoria Regional de Educação de Brusque, informa que está acompanhando o processo licitatório para as obras da EEB João Boos, em Guabiruba. Umas das empresas participantes do processo contestou a qualificação técnica de outra concorrente. No momento, está sendo cumprido o prazo legal para defesa e contrarrazões.”

