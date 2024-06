Escolhas de Jorginho Mello para comandar Fesporte acumulam reclamações

Decepções

O governador Jorginho Mello não tem sido feliz nas nomeações para o comando da Fesporte. Medalhista olímpico, Paulo André Jukoski da Silva, o Paulão do Vôlei, fez uma gestão pacata, um tanto atrapalhada e polêmica. Caiu. O coronel Freiberge Rubem do Nascimento, que o sucedeu, parece trilhar o mesmo caminho. As reclamações contra ele só aumentam.

Administração privada

Autoridade educacional catarinense, que quer ficar no anonimato enquanto não houver um posicionamento do governo, admite interesse em conhecer proposta dos governos do Paraná e São Paulo prevendo a contratação de instituições privadas para administrar escolas públicas. Tal gestão se limitaria à manutenção predial, controle de faltas, contratação de professores temporários e outras funções burocráticas, enquanto o diretor se dedicaria ao projeto pedagógico. Esse é um modelo adotado há décadas nos Estados Unidos.

Justiça em números 1

O Relatório Justiça em Números, divulgado pelo Conselho Nacional de Justiça, mostra que o Judiciário catarinense julgou no ano passado 1.157.509 processos, contra 1.080.432 em 2022. O que impressiona mais ainda é que no acervo, em março passado, havia 2.839.655 ações à espera de julgamento.

Justiça em números 2

Outro dado: o número de litígios aumenta a cada ano em SC. Em 2020 foram 838.209 novos processos; em 2021, 959.257; em 2022, 1.113.056; e em 2023 foram 1.123.420. Somente nos três primeiros meses de 2024, ajuizou-se 280.230 novas ações. A maior parte foi no 1º grau de jurisdição (172.459), seguido pelos juizados especiais (65.275), pelo 2º grau (36.311) e pelas turmas recursais (6.185).

O que vem

Aquele passarinho veio dizer que a Operação Presságio, que resultou até na midiática prisão do ex-secretário municipal de Turismo, Cultura e Esporte de Florianópolis, Ed Pereira, terá um capítulo à parte nos próximos dias, com outro escândalo que pode ter proporções até maiores. Na área do meio ambiente.

Caiado

Governador que tem o mais alto índice de popularidade no momento e que por isso se posta como pré-candidato à presidência da República, o goiano Ronaldo Caiado é o palestrante, dia 7, na seda da Fiesc, em Florianópolis, do debate “Permacrise: navegando nos novos riscos da economia, da política e geopolítica”. Vai falar sobre equilíbrio fiscal e desenvolvimento econômico.

O que esperar?

Sobre a posse, ontem, da ministra “suprema” Cármen Lúcia na presidência do Tribunal Superior Eleitoral, o colunista Wilson Lima, do portal O Antagonista, afirma que o senador catarinense Jorge Seif (PL) deve escapar de uma punição mais dura, como a cassação de seu mandato, por conta do trabalho de reaproximação do Senado com o Poder Judiciário. A conferir.

Desapreço

Acerca da passagem do seu 30º aniversário de morte, o memorável paisagista Burle Marx vem recebendo homenagens em várias cidades do país onde deixou obras. Menos Florianópolis, desrespeitosamente. Foi de sua prancheta que saiu o então deslumbrante projeto paisagístico da Baía Sul, junto ao centro de Florianópolis, no início dos anos 1970, quase totalmente desfigurado e desleixado desde então. Nem mais a placa para lembrar seu nome existe mais.

Geração empreendedora

Em edificante iniciativa, empresários voluntários de 65 cidades de SC começaram ontem a capacitação para iniciar a edição deste ano do Programa Geração Empreendedora, para estudantes do ensino médio de escolas públicas e privadas de todas as regiões do Estado. O programa, em sua 10ª edição, ajuda jovens que sonham em ter o próprio negócio. Ao todo mais de 3,7 mil jovens já passaram por ele.

Compras até US$ 50

A Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), divulgou ontem o ranking de produtos de menos de US$ 50 comprados por brasileiros no exterior, via internet e com isenção de impostos. Em primeiro lugar estão as roupas femininas. Em seguida vem tapetes e revestimentos para pisos, lâmpadas, bebidas não alcoólicas e brinquedos.

Suposição

O ministro “supremo” Alexandre de Moraes findou ontem seu agitado mandato no comando do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) não sem antes mandar prender dois homens por uma suposta ameaça a familiares. Tudo suspeição, menos a prisão, real. Daí a pergunta: há razão ou não para o brasileiro do bem e democrata supor a volta aos tenebrosos tempos da ditadura?