Condutor bêbado causa acidente com morte e tenta se esconder em mato em rodovia de São Bento do Sul

Um condutor, de 30 anos, que estava bêbado e causou um acidente com morte na BR-280, em São Bento do Sul, no Norte catarinense, foi preso na manhã desta sexta-feira, 2.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o homem dirigia um Honda HR-V, de Schroeder, quando, por volta das 5h, invadiu a contramão e colidiu frontalmente com um Fiat Uno, de Corupá. O motorista do Uno, de 55 anos, morreu no local.

Quando a equipe da PRF chegou ao local, não encontrou o condutor do HR-V. No entanto, após alguns minutos, os agentes perceberam que ele estava escondido em um matagal próximo ao local do acidente. Ao notar que seria abordado, o homem ainda tentou fugir pulando uma cerca de arame farpado, mas foi alcançado e preso.

O condutor, de 20 anos, disse que havia bebido na noite anterior, mas recusou-se a fazer o teste com etilômetro. Apesar disso, por exibir visíveis sinais de perda da capacidade psicomotora, ele foi conduzido pela PRF à delegacia de Polícia Civil de São Bento do Sul pelo crime de dirigir sob influência de álcool.

Atendimento às vítimas

Conforme o Corpo de Bombeiros Militar, o acidente aconteceu no quilômetro 97 da BR-280, na região do bairro Rio Natal. No local, os Bombeiros Voluntários de Corupá já estavam atendendo duas vítimas, e mais uma se encontrava presa em ferragens.

Dentre os envolvidos, os bombeiros militares assumiram o atendimento de uma vítima, homem de 44 anos, que estava deitado numa maca rígida longa, consciente e orientado, com possível tórax instável e fraturas fechadas em membros inferiores.

Após avaliação inicial, o paciente apresentava sinais vitais estáveis e relatou que estava sentado no banco traseiro do Fiat Uno, com cinto de segurança, além de dor torácica e dor nos membros inferiores.

Durante a avaliação secundária, os bombeiros realizaram a imobilização dos membros inferiores do homem e o protocolaram em maca rígida longa. Após os procedimentos de atendimento pré-hospitalar, a vítima foi conduzida ao Hospital e Maternidade Sagrada Família, onde ficou sob os cuidados da equipe médica local.

O condutor do Fiat Uno estava ainda preso nas ferragens, sem sinais vitais, sendo atendido pelos Bombeiros Voluntários de Corupá. O local ficou aos cuidados da PRF.

Confira as fotos:

