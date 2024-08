Jogos Comunitários de Brusque iniciam na próxima semana

Começa na próxima sexta-feira, 9, mais uma edição dos Jogos Comunitários de Brusque. Principal competição do município, a disputa vai envolver 30 bairros e mais de 4 mil atletas. São 27 modalidades e 44 troféus em disputa nos naipes masculino e feminino.

A abertura será realizada a partir das 19h na Arena. O futebol suíço livre iniciou nesta quinta-feira, 1º, com jogos no Cedrense, no campo sintético do Clube Paysandu e também no reformulado estádio Augusto Bauer, que vai receber toda a fase final da competição.

No Paysandu, Cedrinho e Santa Rita abriram a competição em um empate em 1 a 1. Gols de Erison, para o Cedrinho, e Leandro, para o Santa Rita. Ainda no Paysandu, o Poço Fundo fez 3 a 0 no 1º de Maio, com gols de Paulo Cesar Otto e Jeffinho (duas vezes).

O Limoeiro aplicou 4 a 2 no Santa Terezinha. O camisa 8, Sandro, anotou os dois primeiros, enquanto Arthur Juan fez os dois últimos. Pelo Santa Terezinha marcaram João Vitor e Diego Luís Dias. Já o Guarani ganhou de 2 a 0 do Dom Joaquim. Gols de Pablo Vequi e Diego.

Jogos no Cedrense

A disputa também foi agitada no Cedrense, com mais cinco jogos no campo do bairro Dom Joaquim. O Planalto fez 2 a 0 no Ponta Russa, gols de Alex Sandro e Denis. O Centro não compareceu para o jogo diante da Limeira e perdeu por WO.

O Steffen aplicou 2 a 0 diante do Rio Branco, gols de Gilberto e Elivelton. São Pedro e São Luzia ficaram no 1 a 1. Os gols foram de Nathan e Gilmar, respectivamente.

Fechando a primeira rodada, o Águas Claras aplicou a maior goleada da noite sobre o Azambuja: 5 a 0. O camisa 9 Pedro Henrique, e o 8, Gabriel Kuhnen, marcaram dois gols cada. O outro foi do camisa 4, André Rieg.

Além do futebol suíço livre, as modalidades do futsal masculino livre e do futsal feminino iniciam antes da abertura da competição, com jogos no dia 8, na Arena Brusque e na Escola Padre Lux.

Cronograma

O cronograma completo será disponibilizado a todas as comunidades nesta sexta-feira, 2, às 19h, em reunião com líderes comunitários na Arena Brusque.

“Será mais um momento importante para discutirmos os últimos detalhes do evento e darmos oficialmente o pontapé inicial desta edição”, destaca o diretor-geral da Fundação Municipal de Esportes (FME), Delmar Tondolo.

Ele comenta que, esse ano, a competição será mais enxuta do que o ano passado, voltando ao cronograma de anteriormente, com cerca de 45 dias de disputas.

“No ano passado, acabou ficando muito extensa e ouvindo o próprio feedback da comunidade, optamos por voltar a realizar os jogos dentro de 45 dias. Também existia uma situação de os jogos serem realizados no período do inverno, por isso, optou-se por retardar um pouco a realização esse ano”, afirma.

O diretor-geral da FME também comemora o aumento na participação de algumas modalidades.

“De forma geral, sempre há uma variação, mas ficamos felizes com o aumento de participantes da bocha rafa vollo feminina, que terá a maior participação dos últimos dez anos. Houve ainda mais adesão no futebol e futsal sênior, além do voleibol masculino e feminino, handebol, em ambos os naipes, além de outras modalidades”, destaca.

