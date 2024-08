Abel Moda Vôlei lidera o Catarinense após partidas fora de casa

A Abel Moda Vôlei lidera o Campeonato Catarinense após ter disputado três partidas fora de casa em quatro dias na última semana. O time possui três vitórias e uma derrota na competição e lidera com sete pontos, à frente da Pinhalense nos critérios de desempate.

Na quarta-feira, 14, a Abel Moda venceu a ADV Jaraguá em Jaraguá do Sul por 3 sets a 0. As parciais foram de 25-17, 25-9 e 25-17.

Dois dias depois, no ginásio Ivo Silveira, em Chapecó, o time brusquense bateu a Chapecoense/Unoesc também por 3 a 0: 25-17, 25-11 e 25-19.

A excursão pelo estado terminou com a primeira derrota no campeonato. Neste sábado, 17, a Pinhalense venceu por 3 sets a 1: 20-25, 22-25, 25-19 e 28-30 em Pinhalzinho, no Oeste.

Para o técnico Maurício Thomas, foi o jogo em que a Abel Moda Vôlei pecou nos momentos decisivos. O treinador elogia a torcida da Pinhalense e critica a arbitragem, que aplicou cartões vermelhos desnecessários para os dois times.

“[As adversárias] jogaram bem do começo ao final. Sustentaram o ataque do começo ao final. Superaram os momentos de dificuldades e vieram para cima com um saque bem agressivo. A gente não teve a sabedoria e a tranquilidade para virar a bola.”

“Serviu para entendermos o que é necessário trabalhar e melhorar como time para buscar a vitória nas próximas partidas. Agradeço a todos os patrocinadores e à torcida de Brusque, que tem acompanhado nas redes sociais e mandado mensagens muito bacanas, positivas, apoiando o time”, completa.

A Abel Moda Vôlei se prepara para os dois últimos jogos da primeira fase. O primeiro está marcado para as 20h de 29 de agosto, contra a ADV Jaraguá.

